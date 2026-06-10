El Plan B y hasta C de Sheinbaum para ver el partido México vs. Sudáfrica por las protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el boleto 001 para el partido México contra Sudáfrica, pero lo donó a un concurso de dominadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene otro ‘Plan B’ y hasta C... pero no para una nueva reforma electoral, sino para ver la inauguración del Mundial 2026 el próximp 11 de junio.

El plan ‘original’ de la mandataria era seguir todas las acciones del partido México contra Sudáfrica desde el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, esto después de que regaló su boleto 001 del encuentro a un concurso de dominadas abierto exclusivamente para niñas y jóvenes.

Pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ‘cruzó’ en los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el 1 de junio, maestros de la Sección 22 llegaron al Centro Histórico de la Ciudad de México en protesta por la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Integrantes de la CNTE inclusoo trataron de ‘secuestrar’ un camión de basura del Gobierno de la CDMX para romper las vallas de protección instaladas en las entradas para llegar al FIFA Fan Fest CDMX.

¿Dónde verá la presidenta Sheinbaum el partido de inauguración del Mundial 2026?

Estas protestas ponen en duda la celebración del FIFA Fan Fest, admitió Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este miércoles 10 de junio.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración en el Zócalo, hay 18 sedes que fueron planeadas con tiempo por el Gobierno de la Ciudad de México”, comentó.

Los 18 sitios con pantallas para ver la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México estarán ubicados en:

Parque La Bombilla, alcaldía Álvaro Obregón. Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco. Parque Las Américas, alcaldía Benito Juárez. Parque de la Consolación, alcaldía Coyoacán. Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa. Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc. Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero. Deportivo Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A. Madero. Utopía Mixiuhca, alcaldía Iztacalco. Utopía Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa. Unidad Independencia, alcaldía Magdalena Contreras. Bajo Puente Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. Deportivo San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta. Deportivo Vivanco, alcaldía Tlalpan. Bosque de Tláhuac, alcaldía Tláhuac. Utopía Eduardo Molina, alcaldía Venustiano Carranza. Deportivo Xochimilco, alcaldía Xochimilco.

Ver el partido de inauguración del Mundial 2026 en una de esas 18 sedes es el ‘Plan B’ de Sheinbaum. No obstante, la presidenta de México también consideró la posibilidad de que las protestas en la CNTE sean de tal magnitud que no pueda salir de Palacio Nacional.

Si eso ocurre, el ‘Plan C’ de Claudia Sheinbaum para ver el partido México vs. Sudáfrica será instalar una pantalla en Palacio Nacional en compañía de ‘invitados especiales’: Los reporteros de la ‘mañanera’.

El Mundial 2026 arranca mañana jueves 11 de junio con dos partidos en nuestro país: A las 13:00 horas, México inaugura el torneo con un ‘rematch’ de la Copa del Mundo de 2010 cuando se enfrente a Sudáfrica.

Unas horas después, el Estadio Guadalajara recibirá su primer partido del Mundial 2026 cuando Corea del Sur se mida ante Chequia.