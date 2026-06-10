Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las movilizaciones sociales que habrá desde hoy y se mantendrán el día de la inauguración del Mundial 2026.
El martes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ‘cercaron’ el Estadio Ciudad de México y ocasionaron caos vial en el sur de la CDMX.
Por esa razón, se tiene contemplado que una situación similar ocurra el próximo jueves 11 de junio debido a que a la CNTE se unirán los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, madres buscadoras, entre otros colectivos.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 10 de junio?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: ¿Qué pasó en su ‘mañanera’ del martes?
- En la conferencia del martes, la presidenta Sheinbaum sugirió que las manifestaciones de la CNTE y otros grupos inconformes con el gobierno estarían financiadas y no se trata de una movilización que lucha por una causa legítima.
- Sheinbaum puso en duda su participación en el Zócalo de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026 y para presenciar el partido México vs. Sudáfrica, ante las manifestaciones de la CNTE y otros grupos.
- Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó el decreto sobre la suspensión de actividades por la inauguración del Mundial 2026, programada para el jueves 11 de junio. El objetivo es mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y accesibilidad para los turistas que llegarán al evento deportivo.
- Sobre las protestas de la CNTE, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó cuáles son los estados con afectaciones por el paro nacional de maestros.
- Al respecto, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), afirmó que el salario de los maestros aumentó más del 100 por ciento durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, al pasar de 9 mil 580 pesos con Felipe Calderón a 20 mil 351 pesos en la actualidad.