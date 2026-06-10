Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las movilizaciones sociales que habrá desde hoy y se mantendrán el día de la inauguración del Mundial 2026.

El martes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ‘cercaron’ el Estadio Ciudad de México y ocasionaron caos vial en el sur de la CDMX.

Por esa razón, se tiene contemplado que una situación similar ocurra el próximo jueves 11 de junio debido a que a la CNTE se unirán los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, madres buscadoras, entre otros colectivos.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 10 de junio?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: ¿Qué pasó en su ‘mañanera’ del martes?