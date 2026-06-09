¿Sheinbaum sí verá el México vs. Sudáfrica? Evalúa ir al Fan Fest del Zócalo por amenazas de protestas

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró si asistirá al FIFA Fan Fest en el Zócalo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en suspenso su asistencia a la inauguración del Mundial 2026 en el FIFA Fan Fest del Zócalo, ante la amenaza de manifestaciones de la CNTE, productores del campo, madres buscadoras y otros grupos el próximo 11 de junio.

Comentó que esperará a observar cómo evoluciona la situación con los grupos inconformes antes de tomar una decisión, ya que existe un equipo que da seguimiento permanente a las movilizaciones previstas para esa fecha.

“Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros y otros grupos, porque tengo que estar atenta a eso. Hay un equipo que está atento permanentemente a eso. Vamos a ver cómo se desarrolla (...) No se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento. Nosotros lo vemos como una provocación”, dijo en la mañanera de este martes.

El 29 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistiría al Zócalo para presenciar el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, después de regalar su boleto a una joven que acudirá en su representación.

La mandataria acudiría en compañía de Clara Brugada y otras funcionarias que también decidieron donar sus boletos para que jóvenes asistieran en su lugar.

¿Cuáles son las manifestaciones que se esperan para la inauguración del Mundial?

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de turistas por el Mundial, mientras diversos grupos organizan movilizaciones en distintos puntos de la capital.

Uno de los grupos que se sumará a las protestas es el colectivo de madres buscadoras Hasta Encontrarles CDMX, que convocó a una marcha pacífica desde Calzada de Tlalpan hasta el Estadio Ciudad de México.

Además, anunciaron que familiares de personas desaparecidas buscarán concentrarse en el FIFA Fan Fest del Zócalo, aunque consideran la posibilidad de que las autoridades restrinjan el acceso.

Por otra parte, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano preparan movilizaciones para exigir mayor seguridad en las carreteras del país y soluciones relacionadas con la soberanía alimentaria, además de solicitar la exclusión de los granos básicos del T-MEC.

Pese a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este martes 9 de junio que “está garantizada” la inauguración del Mundial y sostuvo que “se va a disfrutar igual”.

Asimismo, hizo un llamado a los grupos inconformes para que sus manifestaciones transcurran sin violencia ni daños materiales. Afirmó que, aunque exista la intención de provocar una reacción de las autoridades, no habrá actos de represión.