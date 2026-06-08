PAN responde a crítica de Sheinbaum por denuncia contra AMLO: ‘Denunciamos al crimen organizado’

Esto dijo Jorge Romero luego de que Sheinbaum criticara al PAN por su denuncia contra AMLO.

Jorge Romero, líder nacional del PAN, contestó a las críticas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum al partido luego de que este presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador por crímenes de lesa humanidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al PAN este lunes por la denuncia contra AMLO, que señala presuntos nexos con el narcotráfico, y apuntó que “no se puede ser más hipócrita”. La denuncia del PAN surge luego de que el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado investigaciones contra gobernadores morenistas como Rubén Rocha, de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villareal de Tamaulipas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Al respecto de los comentarios de Sheinbaum, Jorge Romero publicó un video para contestar a Sheinbaum.

“En efecto, el PAN acaba de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad aquí en México. ¿Para qué? Para que haya justicia en nuestro país para las miles y miles de personas, víctimas y deudos, que existen a causa del crimen organizado y de sus fechorías permitidas. Y en efecto, uno de los ahí señalados es el expresidente López Obrador porque fue en su sexenio cuando se dio la entrega al crimen organizado", comentó.

El panista destacó que si bien la denuncia señala a López Obrador, “cosa que notoriamente la molestó (a Sheinbaum), también denunciamos a todas las facciones del crimen organizado en México que es con las que el gobierno anterior se puso de acuerdo”, añadió.

“¿Qué no se supone que al crimen organizado debemos de denunciarlo, seamos o no de oposición?“, cuestionó Jorge Romero.

Asimismo, el líder panista consideró que si verdaderamente López Obrador es inocente, el gobierno no debe preocuparse. Y señaló que al gobierno le preocupa porque la Corte Penal “no está en el ámbito de control de Morena”, al ser una institución internacional e independiente.

¿Qué dice la denuncia del PAN contra AMLO por vínculos con el narco?

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde señaló a AMLO y a organizaciones criminales de tener pactos políticos criminales.

“La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico”, indica el documento del PAN fechado al 7 de junio.

El partido opositor señala que la inseguridad en México es producto de una deliberada, calculada y sistematizada colaboración entre el Estado Mexicano y los grupos criminales, que han permitido un “hiper empoderamiento” del crimen organizado.

El PAN destaca que entre 2018 y 2024 hubo una cesión de soberanía al crimen organizado y señala que los casos más emblemáticos ocurrieron en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.

Asimismo, el PAN nombra a la estrategia de seguridad de AMLO, conocida como ‘Abrazos, no balazos’ como un narcopacto que permitió que grupos criminales expandieran su territorio y su poder político y económico.