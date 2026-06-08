Manuel Bartlett es increpado por un pasajero en vuelo a España: ‘¿Cómo hace para viajar en primera clase?’

Un pasajero en un avión llamó 'corrupto' a Manuel Bartlett, extitular de la CFE.

Manuel Bartlett, extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue increpado junto con su pareja, Julia Abdala durante un vuelo hacia España.

Según un video que circula en redes sociales, un pasajero que también iba en el avión lo cuestionó sobre su patrimonio y también con respecto a la ‘caída del sistema’ en 1988.

Al inicio, el usuario saluda a Bartlett quien voltea a verlo y le responde. Sin embargo, después le pregunta al exfuncionario: “¿Cómo le ha hecho para viajar tanto y en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?”

El pasajero también lo increpó al decirle que ya no les bastó con viajar a Estados Unidos sino que ahora van más lejos, hacia España.

¿Qué dijo Manuel Bartlett tras ser increpado en un avión?

Al principio, Manuel Bartlett, visiblemente contrariado, escuchó al usuario y solo sonrió y levantó el pulgar.

“¿Cómo se le hace para tener tanto dinero y tantas cosas? Secretario de Gobernación, tumbó el sistema, ha hecho tantas cosas”, continuó el pasajero.

Al final, el hombre se aleja y le dice: “Señor Bartlett Díaz, corrupto”. En tanto, el exsecretario lo ignoró y ya no volteó a verlo.

Julia Abdala, pareja del exfuncionario, tampoco hizo ningún comentario al respecto a pesar de que Bartlett volteó a verla.

Estas son las acusaciones contra Manuel Bartlett

Una de las acusaciones enfrentadas por Manuel Bartlett ocurrió desde que él era secretario de Gobernación durante el gobierno de Miguel de la Madrid.

Bartlett era responsable de la organización electoral. Durante el conteo de votos de la elección presidencial de 1988 se produjo la ‘caída del sistema’, señalado durante años como un posible fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas.

Años después, como director de la CFE fue señalado por apagones, decisiones relacionadas con la política energética y acusaciones de favorecer un modelo eléctrico más centralizado.

En abril de 2025, su pareja, Julia Abdala respondió a las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y negó que el exfuncionario esté relacionado con alguna de sus empresas.

Abdala fue acusada de lavar millones de dólares para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien actualmente está preso en Estados Unidos.

“Es una cosa 100 por ciento política porque Manuel Bartlett no tiene que ver nada conmigo en el plano económico y se me hace un acto completamente de misoginia al pensar que una mujer no puede ser exitosa sin ser apéndice de un hombre”, dijo la también empresaria en una entrevista radiofónica.