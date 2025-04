Julia Abdala, pareja de Bartlett, responde a acusación de lavado de dinero: ‘No dependo de un hombre’

La empresaria Julia Abdala respondió a las acusaciones de lavado de dinero en su contra y que también ligan a su pareja, Manuel Bartlett, extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A pesar de ello, Abdala negó que el exfuncionario esté relacionado con alguna de sus empresas y explicó que de mayo de 2012 a 2017 recibió transferencias por 4.5 millones de dólares tras haber vendido una propiedad que funcionaba como hotel boutique en la calle de Leibnitz, de la Ciudad de México.

“Esas transferencias corresponden a la venta de un edificio que operaba como hotel boutique, de mi propiedad, corresponde a una actividad comercial lícita. Es totalmente lícito y todos los siguientes pagos de esa propiedad”, agregó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Dichas declaraciones se realizan tras una investigación en la que Julia Abdala, pareja de Bartlett, es señalada de lavar millones de dólares para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien hoy está preso en Estados Unidos.

Julia Abdala negó que tenga relaciones comerciales con Manuel Bartlett, extitular de la CFE. (Cuartoscuro)

El reportaje detalla que la suma de 4.5 millones de dólares fueron transferidos a la empresaria por miembros de la familia Weinberg, considerados como prestanombres y cómplices de García Luna.

Julia Abdala niega que conozca a Genaro García Luna

“Era un edificio con permisos de hotel, oficinas. Se lo vendí a la familia Weinberg, me lo pagaron con el dinero de sus empresas por 4.5 millones de dólares. Las transferencias se hicieron antes de cualquier asunto público y relacionados con la familia o García Luna porque al señor no lo conozco”, añadió Julia Abdala.

La empresaria detalló que Silvia Pinto de Weinberg es su amiga desde hace 42 años, “es una amiga querida que jamás negaré esa amistad de una vida juntas”.

Sin embargo, todas esas actividades fueron lícitas y están registradas para la familia Weinberg que hizo los pagos con ayuda de sus empresas.

“Todas las transferencias bancarias que he recibido son de origen lícito, solamente se trata de actividades comerciales ajenas a cualquier asunto público”, agregó Julia Abdala sobre sus negocios.

¿Qué dijo Julia Abdala sobre Manuel Bartlett?

La empresaria Julia Abdala también negó que haya alguna relación comercial con Manuel Bartlett, su pareja desde hace 26 años.

“Jamás he dependido de un hombre, con Manuel nunca he tenido una relación económica, solo sentimental”, agregó.

Abdala dijo que todos es una cuestión política porque, además, Bartlett solo conoce a su amiga, pero nunca se han involucrado en algún tipo de relación comercial.

“Es una cosa 100 por ciento política porque Manuel Bartlett no tiene que ver nada conmigo en el plano económico y se me hace un acto completamente de misoginia al pensar que una mujer no puede ser exitosa sin ser apéndice de un hombre”, agregó la empresaria.

Julia Abdala precisó que tanto ella es independiente de la política como Bartlett y su familia de sus negocios, por lo que hizo un llamado a separar ambas relaciones debido a que también fueron incluidos los hijos del extitular de la CFE en el supuesto lavado de dinero.