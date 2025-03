Bartlett ve la luz

Antes de que empiecen a leer, propongo hacerle una ovación de pie a Manuel Bartlett, pues a este impresentable, a quien se le cayó el sistema, le podemos cuestionar cómo logró convertirse en un zar inmobiliario; que si tiene o no vínculos con el narco y que si estuvo o no relacionado con el asesinato del periodista Manuel Buendía. Vamos, de ser un pillo, pero nunca de ser un pe…nitente, ¿o no?

Carajillo bien shakeado

Pues déjenme decirles que una de mis fuentes, muy bien informada, me asegura que antes de iniciar esta administración, AMLO quiso mantener a Bartlett y a Romero en CFE y Pemex, respectivamente, pero Claudia Sheinbaum se negó rotundamente.

Acto seguido, instruyó a la recién nombrada secretaria de Energía, Luz Elena González, a tomar la nada sencilla misión de vigilar y controlar el endeudamiento de estas empresas.

Y justo fue en ese momento cuando se puso sobre la mesa la idea de remover a Manuel Bartlett y colocar a Jorge Marcial Islas, actual subsecretario de Planeación, como director de la CFE. ¿Y qué pasó?

Agárrense

Pues Manuel Bartlett, con la soberbia que le conocemos, se negó rotundamente a dejar su silla. Pero de repente, y así como que no quiere la cosa, él sugirió una alternativa –inhale y exhale–, dejar nada más y nada menos que a Emilia Calleja. ¡Quihúboles! ¿Cómo les quedó el ojo?

Además, Emilia ya había trabajado con Sheinbaum siendo jefa de Gobierno y con Luz Elena siendo secretaria de Finanzas de la CDMX, cuando hicieron la planta fotovoltaica en la Central de Abastos.

La razón por la que Emilia Calleja dirige la CFE es ¡por Bartlett!

Y como dije, a Bartlett se le puede acusar de pillo, nunca de pe…nitente, por lo que se aseguró de mantener a ciertos personajes para proteger sus “intereses”.

Botanita

Bartlett dejó a su secretario particular, Óscar Xchel, como secretario particular de Emilia. ¡Quihúboles!

· Óscar Xchel, quien es hoy el secretario particular de Emilia, ¿por qué nos debe sorprender?

· A Guillermo Nevárez y José Martín Mendoza, patriarcas de la CFE, en Distribución y Suministro Básico, a quienes recontrató tras ser corridos por Enrique Ochoa, sí, el de los taxis y quien presumió su credencial con el número 3 de afiliación al PRI.

· Al acosador y violentador sexual y laboral, Adrián Olvera, quien es hoy la mano derecha de Emilia e ingenuamente habíamos supuesto que era el pago porque contrató a su marido en CFE.

Por su parte, Luz Elena tiene a:

· Eréndira Corral, en CFE-Energía, quien sustituyó al impresentable de Miguel Reyes (cercanísimo de Bartlett), quien hasta hace unos días tenía chamba con Nahle.

· El abogado general: José Calva Merino.

· Los directores de Finanzas, Administración y Desarrollo de Negocios: Eugenio Amador, Jessica Luna y Liliana Barrera, respectivamente.

El problema es que sus jugadores no cuentan con el perfil gansteril para enfrentar a Bartlett y a su pandilla.

Pero lo peor es que Roberto Chaparro, quien fuera contralor, director de Administración, director de la Subsidiaria de Generación I –en resumen, la tapadera de las pillerías de Bartlett–, ahora, por arte de magia, está al frente de la filial Contratos de Intermediación Legados (ICL), pieza clave en esta historia.

Acomódese bien

Los contratos de intermediación fueron creados en la reforma de 1993 de Salinas de Gortari y respetados en la de EPN, y tanto AMLO como Bartlett, nunca dejaron de criticar y satanizar.

ICL, con AMLO, fue dirigida por Mario Morales, “el policía” de los contratos de autoabastos, cogeneraciones y de los permisos de pequeños productores, pues hizo todo para cumplir con la instrucción de Bartlett para que estos contratos se terminaran anticipadamente, se rescindieran o, literalmente, “se apagaran las plantas”, inclusive con amparos ganados.

El autoabasto fue ampliamente satanizado y odiado, dedicándole varias mañaneras quesque para explicar por qué lo que hacía Femsa, Oxxo, Cemex, etc. era ilegal.

Por alguna razón desconocida corrieron a Morales y cuentan que hasta con policía lo sacaron y a su lugar llegó Roberto Chaparro.

Por cierto, en la extorsión a los permisionarios para entrar al mercado eléctrico participan César Ramos y Omar Pérez Marrero, operadores consentidos de Chaparro y quienes han sido acusados de acoso sexual.

¿Recuerdan la figura que también viene de la reforma de 1993 conocida como Productores Independientes Energía (PIES)? Según Bartlett, son empresas neoliberales que le robaban e, incluso, tenían contratos inequitativos con precios desfavorables para la CFE.

La CFE suscribía contratos con privados (Iberdrola, Enel, IEnova, SAAVI, Elecnor, entre otros) 20 o 25 años para que generaran con sus plantas térmicas, hidroeléctricas, eólicas, solares, etc., energía a nombre y por cuenta de la CFE.

Actualmente, CFE tiene 34 PIES que, antes de la reforma energética aprobada en días pasados, eran administrados por la Subsidiaria de Generación V (donde estaba Olvera) y que ahora se integrarán a la CFE.

Fuerte

¿Se acuerdan de las 13 plantas que Iberdrola vendió en 6 mmdd y fueron adquiridas por un fideicomiso privado MIP para ser operadas por la CFE, con AMLO?

Siguen operando igual, y como producen energía a nombre y por cuenta de la CFE, ésta la contabiliza como suya para cumplir con 54 por ciento de la generación que tiene, vendiéndonos el llamado “rescate de la industria eléctrica”. ¡Y decía Bartlett que eran el diablo!

Fuerte a pico de botella

O sea, la comercialización de la energía de los PIES para cumplir los requerimientos del suministro de básico y de los contratos legados, está en manos de dos alfiles de Bartlett, Adrián Olvera y Roberto Chaparro, ¡Quihúboles!

Y como la avaricia no tiene límite.

Chaparro, con la reforma energética publicada en días pasados, ha mostrado interés, buscando el apoyo de Emilia y Adrián para dirigir otra empresa filial, CFE Suministro Calificado. ¿Acaso hay algún interés particular de Bartlett en dicha empresa?

Por no dejar, les cuento que CFE Suministro Calificado fue dirigida desde su creación por Katya Somohano, actual CEO de Iberdrola México y que fue sustituida por Marco González, un emisario y amigo de otro asesor estrella de Manuel Bartlett: José Luis Apodaca, orquestador del hostigamiento hacia los permisionarios de autoabastecimientos.

¡Bravo por Manuel Bartlett!

La jugada maestra fue perfecta.

Mientras tanto, la pregunta que sigue en el aire:

¿Permitirá Sener que Roberto Chaparro, incondicional de Bartlett, ocupe nuevamente una posición al interior de la CFE para seguir extorsionando a los privados?

Hagan sus apuestas.