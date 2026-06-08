Sheinbaum pide seguir procedimientos jurídicos tras denuncias de Morena por compra de votos en Coahuila

La presidenta Sheinbaum recordó que hay procesos jurídicos para denunciar irregularidades durante las elecciones en Coahuila.

Luego de que Morena acusó la presunta compra de votos en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que se realice un proceso jurídico al respecto.

“Tiene que seguir su procedimiento, hay el procedimiento jurídico para llegar si es necesario hasta el Tribunal Electoral”, afirmó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de junio desde Palacio Nacional.

Morena denunció presuntas irregularidades durante la jornada electoral en Coahuila y anunció la presentación de recursos legales para que investiguen posibles actos de compra y coacción del voto.

La dirigencia nacional del partido aseguró que existen elementos suficientes para documentar un esquema que calificó como un QR Gate.

¿Qué dijo Ariadna Montiel tras la derrota de Morena en Coahuila?

Tras la elección, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que la campaña se realizó en coordinación con el Partido del Trabajo, una alianza que, dijo, ha trabajado de manera permanente en el territorio.

Sin embargo, acusó que la jornada estuvo marcada por la impunidad de operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes presuntamente actuaron con el acompañamiento de la policía estatal.

Montiel informó que Morena presentó una denuncia ante el Instituto Electoral por la supuesta compra y coacción del voto.

La presidenta del partido guinda explicó que el mecanismo consistía en la entrega de códigos QR a ciudadanos, quienes debían acreditar su sufragio mediante fotografías para recibir una compensación económica.

PRI celebra triunfo en Coahuila

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró que ‘barrió’ con Morena en las elecciones al Congreso de Coahuila y afirmó que a Morena sí se le puede ganar.

“¡En Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad!”, posteó el dirigente priista en sus redes sociales.

‘Alito’ Moreno agregó que las familias coahuilenses tienen claro que el PRI sabe cumplir, sabe ganar y sabe gobernar.

“¡Barrimos a los narcopolíticos de MORENA! Muchas felicidades al priismo de Coahuila, a nuestras candidatas y candidatos, a cada militante que tocó puertas, que defendió el voto y que nunca bajó la guardia!”, afirmó.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmó la amplia victoria del PRI en Coahuila y perfiló a Morena en segundo lugar; sin embargo, ahora el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano están en riesgo de perder su registro tras no alcanzar el mínimo de 3 por ciento de votación requerida en el estado.

*Con información de Quadratín