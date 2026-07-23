El ‘Mayo’ Zambada podría cumplir su condena en una cárcel médica; esto recomendó el juez Brian Cogan

Los abogados de 'El Mayo' solicitaron que fuera enviado a una prisión médica debido a su estado de salud.

El juez Brian Cogan, quien sentenció a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua en un tribunal federal de Brooklyn, recomendó a las autoridades penitenciarias de Estados Unidos considerar su estado de salud y evaluar su ingreso a una prisión con servicios médicos especializados.

La recomendación quedó asentada en el documento oficial de sentencia, luego de que la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa solicitara que ‘El Mayo’ fuera enviado a una instalación penitenciaria con atención médica adecuada debido a sus múltiples problemas de salud.

En el fallo, Cogan señaló que, por la edad de Zambada García y sus condiciones médicas, la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) debería tomar en cuenta sus necesidades de salud al momento de determinar el centro penitenciario donde cumplirá su condena.

Como parte de su petición, los abogados de ‘El Mayo’ Zambada solicitaron que la BOP analizara la posibilidad de trasladarlo a un centro médico federal, como el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte, u otra instalación con la capacidad necesaria para brindarle atención especializada.

La decisión final sobre el lugar donde Zambada García permanecerá recluido corresponderá a la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, que será la encargada de asignar el centro penitenciario de acuerdo con sus criterios de clasificación.

Las tres cárceles donde ‘El Mayo’ pidió cumplir su cadena perpetua

En una carta escrita por los abogados de ‘El Mayo’, enviada al juez Brian Cogan de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York a principios de julio, propusieron al magistrado tres centros penitenciarios que, según ellos, se adecuan a las necesidades de Zambada García:

FMC Butner , en Carolina del Norte,

, en Carolina del Norte, FMC Rochester , en Minnesota, y

, en Minnesota, y MCFP Springfield, en Missouri.

La defensa destacó que el narcotraficante de 76 años presenta diversos problemas de salud relacionados con su edad y que requiere seguimiento médico constante.

La Fiscalía expresó su desacuerdo en que ‘El Mayo’ no fuera trasladado al centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pues, a su juicio, sigue contando con “leales” fuera de la cárcel.

¿Qué enfermedades tiene Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

De acuerdo con el memorando presentado por su defensa ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, el narcotraficante padece diversas enfermedades documentadas en el Informe de Investigación Presentencial (Presentence Investigation Report), por lo que requerirá atención médica permanente durante el resto de su vida.

Aunque el documento judicial no detalla públicamente todos los diagnósticos, diversos medios han reportado que Zambada García enfrenta padecimientos crónicos como diabetes, además de problemas de movilidad y un deterioro físico asociado con su edad. Su defensa también ha señalado que presenta un deterioro cognitivo progresivo.

Con información de EFE.