Sheinbaum se lanza contra el PAN por denunciar a AMLO en la Corte Penal: ‘No se puede ser más hipócrita’

Sheinbaum criticó al PAN por denunciar a AMLO ante la Corte Penal Internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra el Partido Acción Nacional (PAN) por denunciar a Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional por su estrategia de seguridad de ‘Abrazos, no balazos’.

“El PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Penal por sus vínculos con el narcotráfico. No se puede ser más hipócrita, tal vez quieren expiar sus culpas”, criticó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum le recomendó a la oposición que “mejor recen” para limpiar sus culpas y se burló de dicha acusación.

“Cómo es posible, es que quién les cree, nadie les cree”, agregó la mandataria sobre la acusación del PAN contra AMLO debido a la estrategia utilizada para combatir la inseguridad durante su sexenio.

Desde hace unos días, la mandataria adelantó que habría nuevas campañas contra el expresidente López Obrador.

¿Qué sabemos de la denuncia del PAN contra AMLO?

Jorge Romero, presidente del PAN, afirmó que con la estrategia de seguridad de AMLO, en México se vivió una de las peores crisis de violencia en la historia.

“Estamos exigiendo una investigación internacional porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la justicia”, dijo el PAN a través de un comunicado.

Al respecto, Roberto Gil Zuarth, quien es abogado de la gobernadora Maru Campos, agregó que por dicha estrategia se fortalecieron a los cárteles del narcotráfico y hubo más de 150 mil desaparecidos.

Romero agregó que la denuncia del PAN contra AMLO en el extranjero se debe a que Morena tiene ‘capturado’ al Poder Judicial y no hay garantías con las autoridades mexicanas.

PAN destaca investigaciones contra gobernadores de Morena

Además de dichos señalamientos contra el expresidente, el PAN enfatizó en las acusaciones contra gobernadores de Morena y políticos quienes son investigados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Cada vez aparecen más investigaciones que apuntan a vínculos entre políticos de Morena y organizaciones criminales. Ahí están los casos de Rubén Rocha en Sinaloa; de Bedolla en Michoacán; de Américo Villarreal en Tamaulipas. Y todo apunta a que vienen más, todos de Morena”, detalló.

La denuncia asegura que se permitió e incluso provocó el empoderamiento del crimen organizado en estados gobernados por Morena, entre ellos Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.

El documento de la denuncia contra AMLO lo acusa de crímenes de lesa humanidad derivados de pactos político-criminales.

Además, ocurrió tan solo unos días de la reaparición del expresidente López Obrador a través de una carta en la que se unió a las críticas de Sheinbaum contra el injerencismo de Estados Unidos.