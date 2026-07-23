¿Por qué murieron miles de peces en Puerto Morelos? La Conanp revela la principal hipótesis

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) investiga la aparición de miles de peces muertos en las playas de Puerto Morelos, en Quintana Roo.

El fenómeno fue detectado inicialmente por personal encargado del mantenimiento de las barreras antisargazo, quienes observaron cientos de peces flotando o varados en la orilla.

De acuerdo con la autoridad federal, durante un monitoreo realizado el 21 de julio, confirmó este evento de mortandad a lo largo de unos 400 metros de costa en el Parque Nacional Puerto Morelos, específicamente en la zona conocida como Punta Caracol.

Las autoridades detallaron que las víctimas de este fenómeno son principalmente especies pequeñas o juveniles, como las sardinas y los jureles.

El gobierno municipal de Puerto Morelos precisó que este recale ocurrió también en Bahía Petempich, problema que no se replica en otras playas del municipio.

¿Qué está matando a los peces en Puerto Morelos? Autoridades explican la hipótesis preliminar. (Gobierno Puerto Morelos)

¿Qué está provocando la muerte de estos peces en Quintana Roo?

La Conanp señaló que hasta el momento no es posible establecer una causa única. Sin embargo, la primera hipótesis preliminar del gobierno federal apunta a una trampa natural y asfixiante.

De acuerdo con la dependencia, la forma física de la costa (una pequeña caleta con capacidad de retener agua) se combinó con una severa acumulación de sargazo y condiciones de viento y corriente que limitaron la movilidad de los peces.

Al quedarse atrapados, los peces se enfrentaron a un ambiente adverso y sin oxígeno.

Como prueba inicial, los análisis rápidos de la Conanp detectaron una concentración de oxígeno disuelto muy baja en Punta Caracol, de apenas 1.2 miligramos por litro.

La versión federal coincide plenamente con el diagnóstico del gobierno de Puerto Morelos.

Gerardo Rosas, titular de la Secretaría de Medio Ambiente local, se reunió con biólogos de la UNAM y catalogó el hecho como un “fenómeno natural”.

Los especialistas explicaron de forma sencilla lo que ocurre: cuando el mar está en calma, el sargazo acumulado comienza a descomponerse y, en el proceso, bacterias consumen enormes cantidades de oxígeno del agua.

Esto genera un estado de “hipoxia” o “anoxia” (falta de oxígeno) que asfixia a la fauna marina, siendo especialmente vulnerables las especies de lento desplazamiento.

Para confirmar científicamente la hipótesis preliminar, la Conanp recolectó muestras de agua y especies muertas que ya están siendo estudiadas en coordinación con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Una vez que concluyan estos análisis, será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la encargada de emitir el veredicto final sobre la mortandad.