Sonora y Tamaulipas niegan presunta investigación de EU contra Durazo y Villarreal: ‘No hay evidencia’

¿Qué respondieron Durazo y Villarreal a la versión sobre una investigación de EU?. (Cuartoscuro)

Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron la versión de que sus gobernadores, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente, sean investigados por autoridades en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, como publicó esta mañana el diario estadounidense LA Times.

Paloma Terán, vocera del gobierno de Sonora, afirmó que Alfonso Durazo cuenta con visa vigente y que las autoridades estadounidenses no lo notificaron sobre algún proceso en su contra.

“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, escribió en su cuenta de X tras la publicación de Los Angeles Times.

A la par, Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, negó la afirmación del medio estadounidense, aunque tampoco sostiene que Américo Villarreal cuente con visa vigente.

Acusó que “no hay documentos ni evidencia verificable” que sustente la información y criticó que se sostenga de “versiones anónimas” o rumores para señalar acusaciones de “enorme gravedad”.

Supuestamente, LA Times, Durazo y Villarreal pueden ingresar a Estados Unidos por un permiso especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, que se otorga a las personas que colaboran o participan como testigos en investigaciones de las autoridades de ese país.

¿Por qué EU supuestamente investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal?

Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas están bajo investigación por presunto crimen organizado. Durazo estaría bajo la lupa de EU por nexos con el narco, mientras que Villarreal por huachicol, según LA Times.

Previo a la publicación del medio estadounidense, las versiones de vínculos entre el crimen organizado y los gobernadores de Sonora y Tamaulipas ya se habían reportado. Incluso la revocación de la visa a los funcionarios mexicanos.

Aunque en su momento rechazaron y descalificaron a quienes difundían los rumores.

Periodista de LA Times sostiene publicación

Steve Fisher, periodista que publicó la información de Américo Villarreal y Alfonso Durazo, dijo que “mantiene” su artículo, pese a la negativa de los gobiernos.

“Yo tengo de fuentes muy verídicas que su visa está cancelada y que tiene un permiso para entrar a los Estados Unidos (...) Yo mantengo firme mi artículo y lo que dije respecto a la información de su visa”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó ‘el interés’ detrás de la publicación de LA Times, al considerar que hay grupos en Estados Unidos con intereses para golpear al movimiento que encabezan.

Sugirió que ‘filtraciones’ de este tipo son para generar pánico al retiro de la visa por parte de las autoridades estadounidenses.

“¿Qué intención con quitar la visa? Y además hacerlo público. Vamos a filtrarlo porque así luego actúan algunos sectores para decirle a los mexicanos ‘aguas, aguas, te van a quitar tu visa’”, dijo en la mañanera de este 3 de junio.