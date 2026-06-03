Tecnológicas de Taiwán buscan instalarse en México para escalar producción

Taipéi, Taiwán.- Empresas tecnológicas de Taiwán buscan acelerar sus planes de expansión hacia México como parte de una estrategia para incrementar su capacidad productiva y fortalecer sus cadenas de suministro en América del Norte, en medio de la reconfiguración global del comercio y el auge de sectores como inteligencia artificial, centros de datos, electrónica avanzada y componentes para la industria automotriz.

En los últimos dos años, al menos ocho compañías taiwanesas del sector tecnológico han iniciado procesos para establecer operaciones en territorio mexicano, reveló a EL FINANCIERO, Edgar Braham-Herrera, socio director de AccessBridge International, firma especializada en atracción de inversiones y desarrollo de negocios transfronterizos que participa en Computex 2026, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo.

Afirmó que incluso una de esas empresas que su firma ayudó a instalarse en el país, ya se encuentra en una etapa avanzada de planeación para arrancar operaciones en la frontera entre México y Estados Unidos, proyecto para el cual se buscan alrededor de 600 trabajadores. “En los últimos dos años hemos podido llevar aproximadamente ocho empresas taiwanesas del sector tecnológico a México”, señaló Braham-Herrera durante una entrevista realizada en Taipéi.

Aunque persiste incertidumbre sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las empresas continúan considerando a Norteamérica como una de las regiones más atractivas para expandir sus operaciones. “Sí ven a Norteamérica, y es algo que nosotros promovemos mucho, como bloque comercial, como uno de los bloques más atractivos para invertir”, afirmó.

De acuerdo con el especialista, las compañías tecnológicas que participan en eventos como Computex suelen tomar decisiones con horizontes de largo plazo, por lo que sus estrategias van más allá de los ciclos políticos o las negociaciones comerciales de corto plazo.

“Las empresas generalmente de la talla de tecnología que vemos aquí piensan a un plazo muy largo también. Tienen una visión más allá de dos o tres años, o un sexenio en el caso de México”, explicó.

Braham-Herrera indicó que México se ha convertido en una pieza clave dentro de los planes de expansión de fabricantes asiáticos debido a que ofrece una plataforma competitiva para incrementar producción destinada al mercado estadounidense.

“México claramente es un socio fundamental para ellos, porque les permite escalar también producción que a lo mejor ellos antes hacían en Asia, o en China, o en otros países asiáticos, pero que ahora por las condiciones del mercado, geopolíticas, etcétera, necesitan un partner que les permita seguir escalando”, sostuvo.

Añadió que la estrategia de combinar operaciones en Estados Unidos y México está permitiendo a las empresas mejorar sus niveles de competitividad frente a los nuevos desafíos del comercio internacional. “El invertir en Estados Unidos y México les da a las empresas una mejor condición de competitividad, y eso beneficia a los dos países”, dijo.

La mayor parte del interés proviene de compañías vinculadas con la manufactura electrónica avanzada, infraestructura tecnológica y componentes electrónicos para vehículos, segmentos que han registrado un crecimiento acelerado impulsado por la expansión de la inteligencia artificial. “Hemos recibido empresas del segmento automotriz, pero no precisamente de lo tradicional de estampado o maquinado, sino productos electrónicos para autos”, explicó.

Asimismo, destacó que existe un creciente interés de fabricantes relacionados con computadoras, servidores, racks y otros componentes que forman parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. “Desde computadoras, servidores, racks y todo este supply chain de lo que está pasando en Estados Unidos, que es el segmento de inteligencia artificial, que ha llegado una inversión brutal”, afirmó.

No obstante, el directivo reconoció que persisten algunos factores que generan cautela entre potenciales inversionistas.

Entre ellos destacan la incertidumbre sobre las futuras reglas del T-MEC, la disponibilidad de energía para proyectos de alta demanda eléctrica y el cumplimiento regulatorio asociado a programas de comercio exterior como IMMEX y PROSEC.

“El T-MEC es un tema clave, porque quieren entender cómo van a ser estas nuevas condiciones que hemos estado escuchando que probablemente cambien las reglas de origen o algún tema relacionado al contenido regional o nacional”, señaló.

Agregó que algunas empresas han decidido esperar mayor claridad regulatoria antes de anunciar inversiones, mientras que otras han optado por avanzar debido a que sus programas de negocio no pueden postergarse. “Hay un gran número que está esperando ver cuál va a ser la regulación para tomar esa decisión”, comentó.

Respecto al potencial de México para incorporarse a la industria de semiconductores, Braham-Herrera consideró que el país está construyendo las condiciones necesarias para participar en el ecosistema regional que se está desarrollando en América del Norte.

Destacó los esfuerzos realizados por gobiernos estatales, universidades, empresas privadas y autoridades federales para desarrollar talento especializado y fortalecer capacidades industriales.

“Yo sí creo que va a llegar a México”, afirmó al referirse a la industria de semiconductores.

Sin embargo, señaló que el objetivo no necesariamente debe centrarse únicamente en atraer grandes fábricas de chips, sino en desarrollar los distintos eslabones de la cadena de suministro. “No necesariamente llega una fábrica, pero sí puede llegar otro tipo de sectores como ATP o el ecosistema que sirve a toda la cadena de suministro, el downstream que viene siendo la parte de electronic manufacturing services”, explicó.

A su juicio, la oportunidad para México consiste en replicar el modelo que permitió consolidar otras industrias estratégicas en décadas anteriores. “El tema es cómo empezamos a traer el ecosistema a México, así como lo hicimos en otras industrias anteriormente”, afirmó.

Desde Computex 2026, en Taiwán, donde cientos de empresas exhiben avances relacionados con inteligencia artificial, centros de datos, computación avanzada y electrónica de nueva generación, el especialista aseguró que existe un creciente interés por explorar oportunidades de inversión en territorio mexicano.

“La verdad es que hay interés, está pasando mucho muy rápido en la industria, particularmente en Estados Unidos y ahí es donde México también tiene que ser un socio estratégico para todo esto”, concluyó.