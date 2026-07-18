Muere Carmen Moreno Toscano, primera mujer Embajadora Eminente en la historia de la SRE

La embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, una de las diplomáticas más influyentes de México y la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), falleció este sábado a los 88 años. La noticia fue confirmada por la Cancillería y por el canciller Roberto Velasco Álvarez, quien destacó su legado.

A través de un mensaje en redes sociales, Velasco lamentó el fallecimiento de la diplomática y resaltó que su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.

La SRE también expresó sus condolencias a familiares, amistades y colegas, y aseguró que el compromiso con Moreno Toscano dejó “una huella invaluable” en el servicio exterior y en la vida pública de nuestro país.

¿Quién era Carmen Moreno Toscano, embajadora emérita?

Nacida el 4 de abril de 1938 en la Ciudad de México, Carmen Moreno Toscano estudió Derecho y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1957 y desarrolló una carrera diplomática que la llevó a ocupar algunos de los cargos más relevantes dentro y fuera del país.

Fue embajadora de México en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y los Países Bajos, además de representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). También se desempeñó como subsecretaria de Relaciones Exteriores y dirigió la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA entre 2009 y 2019, desde donde impulsó políticas para fortalecer la igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres en la región.

En 1994 hizo historia al convertirse en la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente, una de las máximas distinciones que otorga el Servicio Exterior Mexicano. A lo largo de su carrera recibió diversos reconocimientos nacionales e internacionales.

En 2021 fue nombrada subsecretaria de Relaciones Exteriores por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propuesta del entonces canciller Marcelo Ebrard. Dos años después, en junio de 2023, asumió como encargada del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Ebrard, quien dejó el cargo para buscar la candidatura presidencial de Morena.

Moreno Toscano permaneció al frente de la Cancillería hasta la llegada de Alicia Bárcena como nueva titular.

Tras darse a conocer su fallecimiento, distintas figuras del ámbito político y diplomático expresaron sus condolencias. Entre ellas, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien recordó su contribución al fortalecimiento de la agenda interamericana en materia de igualdad, participación política de las mujeres y la implementación de la Convención de Belém do Pará.

También la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y la hoy secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconocieron el legado de la diplomática mexicana.

Ebrard, actual secretario de Economía, compartió una fotografía con la embajadora con el mensaje: “Descanse en paz Carmen Moreno Toscano”.