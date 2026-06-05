‘Dice que México es peligroso, pero lo visita’: Canciller Roberto Velasco ‘le tira’ a Cayetana Álvarez

Roberto Velasco, canciller mexicano, criticó las declaraciones de la diputada española, Cayetana Álvarez de Toledo, y cuestionó las advertencias que hizo sobre la política y la soberanía de México durante su visita al país.

El canciller mexicano señaló que se ha vuelto frecuente que figuras políticas extranjeras, como Isabel Díaz Ayuso, visiten México para opinar sobre la realidad del país y decirles a los mexicanos “quiénes son”.

“Hace unas semanas fue Isabel Díaz Ayuso, ahora fue Cayetana Álvarez, quien viene a advertirnos de estas amenazas a la soberanía”, expresó el funcionario en conferencia de prensa.

Asimismo, Velasco calificó como una contradicción el discurso de la diputada española, quien describe a México como un país inseguro, pero que continúan viajando al territorio nacional.

“Hay que detenerse primero en la paradoja que es que hablen de que México es un país tan peligroso; sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias. Y yo creo que eso habla muy bien de México. Hay países de los que uno se va, y México es un país al que se vuelve”, afirmó.

El secretario de Relaciones Exteriores también defendió la visión del Gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la soberanía nacional y aseguró que ésta tiene raíces históricas que anteceden incluso a la llegada de los españoles al continente.

“El concepto de soberanía en México viene de culturas milenarias que siguen vivas y que hablan de cientos y miles de años de tradiciones de las que nos sentimos muy orgullosos. Una historiadora debería saber eso”, señaló en referencia a Álvarez de Toledo.

Roberto Velasco ‘reprueba’ a Cayetana Álvarez por apoyar la Conquista

Roberto Velasco también rechazó la idea de Cayetana Álvarez sobre que la Conquista española representó un avance de la civilización para los pueblos originarios, al recordar que en el territorio mexicano ya existían civilizaciones desarrolladas antes de 1521.

“Vemos con una sonrisa esta idea de que se vino aquí a avanzar la civilización durante la conquista, cuando ya había aquí civilizaciones muy profundas. Eso es parte de la identidad de lo que somos en México”, sostuvo.

Finalmente, el diplomático cuestionó la interpretación de la libertad que, a su juicio, promueven algunos sectores políticos conservadores. Velasco afirmó que la libertad es un valor universal y no pertenece a una sola corriente ideológica.

“Hablan de algunas libertades, pero no hablan, por ejemplo, de la libertad que tienen las personas de elegir sobre su cuerpo, ni de la libertad que deben tener para salir de la pobreza y cubrir sus necesidades básicas”, concluyó.