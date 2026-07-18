Sheinbaum viajará en avión de la Sedena a la final del Mundial 2026 en NY: ¿Cuándo regresa a México?

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará esta noche a Nueva York para asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a las condiciones climatológicas y la cancelación de vuelos comerciales, informó este sábado el Gobierno de México.

La mandataria confirmó que acudirá al encuentro de este domingo por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como representantes de las tres naciones anfitrionas del torneo mundialista.

De acuerdo con el aviso oficial, tras asistir a la gran final de la Copa del Mundo en la que se enfrentarán las selecciones de Argentina y España, el regreso de Sheinbaum a México está programado para la noche del domingo 19 de julio.

Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum a Nueva York

La mañana de este sábado, trascendió en redes sociales la cancelación del vuelo comercial de la mandataria a Nueva York, debido a la mala calidad del aire que registra la ciudad estadounidense, provocada por los incendios forestales que azotan Canadá y estados como Minnesota y Wisconsin.

De acuerdo con reportes, Sheinbaum, quien se encuentra de gira por la Península de Yucatán, tenía previsto tomar el vuelo 2973 de la aerolínea Delta, el cual despegaría a las 15:40 horas de este sábado desde el Aeropuerto de Cancún. Sin embargo, este se retrasó hasta las 17:25 y horas más tarde se canceló.

Por la mañana, la presidenta compartió un video en sus redes oficiales en el que explicó su decisión de viajar a la final de la La Copa Mundial de la FIFA. Aseguró que aceptó la invitación de su homólogo estadounidense al considerar “importante en términos diplomáticos” que estuvieran presentes los mandatarios de los tres países organizadores.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, apuntó.

“Así que vamos a representar a México mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, añadió.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio entre las selecciones de Argentina y España, en el estadio New York-New Jersey (MetLife Stadium), en Estados Unidos. El partido que definirá al nuevo campeón del mundo comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en México la final Argentina vs. España?

Los aficionados en México podrán seguir el partido a través de distintas plataformas. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, Las Estrellas, Nu9ve y Azteca 7; en televisión de paga mediante TUDN; además de opciones digitales como ViX.

También habrá espacios públicos con pantallas gigantes para seguir el partido, entre ellos los FIFA Fan Fest instalados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.