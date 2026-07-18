Sismos en Venezuela: Suma 5 mil 119 muertos y miles permanecen en campamentos temporales

Venezuela mantiene la emergencia: 5 mil 119 muertos y más de 16 mil heridos. (EFE)

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este sábado a 5 mil 119, tras sumarse 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La cifra de heridos y de personas rescatadas se mantiene en 16 mil 740 y 6 mil 462, respectivamente, de acuerdo con el boletín publicado en Telegram.

Según el balance, las autoridades atendieron a 128 mil 324 familias, mientras 21 mil 470 personas permanecen en 107 campamentos temporales.

Además, 17 mil 907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes.

Rodríguez señaló en el balance que en el país permanecen 2 mil 278 rescatistas internacionales.

Desde el pasado 24 de junio se registraron mil 350 réplicas.

Este sábado salió un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela para atender a la población afectada por los terremotos.

Voluntarios realizan labores de remoción de escombros en edificios destruidos por terremotos este viernes, en Caraballeda (Venezuela). (EFE/ Miguel Gutiérrez) (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

La carga incluye principalmente insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene. La ayuda se organizó de manera interinstitucional para responder a las necesidades prioritarias del Gobierno venezolano durante la etapa de atención de la emergencia, según destacó un comunicado de la Presidencia uruguaya.

Organización prevé permanencia por 5 años en Venezuela tras desastre

La organización estadounidense Global Empowerment Mission espera permanecer en Venezuela durante cinco años para apoyar a los afectados. En una primera etapa entregará donaciones de alimentos y productos de higiene personal, con apoyo de la Administración de Donald Trump y de la Iglesia católica.

“Lo que pretendemos es quedarnos aquí durante cinco años apoyando a la población más damnificada, particularmente en La Guaira, que es donde más se ha tocado el terremoto”, explicó a EFE el director para América Latina de la organización, Luis Velásquez, durante una jornada de entrega de ayuda en la parroquia Caraballeda.

Además de alimentos y productos de higiene personal, la organización también entregó carpas, generadores eléctricos y fórmulas para bebés.

Velásquez señaló que llegaron al país sudamericano el pasado 27 de junio, tres días después del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5. Desde entonces distribuyeron donaciones en 11 comunidades de la región costera.

“La gente recibe la ayuda con gratitud porque realmente han sido afectados, la mayoría no tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen qué comer y nosotros nos sentimos bendecidos de poder ayudarlos, a la población de Venezuela”, añadió.

Las cajas, prosiguió, contienen 20 artículos, entre ellos frijoles, arroz, mermelada, atún, salchichas, agua y sopas instantáneas.

“La meta es que podamos entregar ayuda para 5 mil familias diarias (...) Eso significa para 20 mil personas al día”, subrayó.

La organización también trabaja en proyectos de reconstrucción de viviendas y ventanas, además de iniciativas para los sectores agrícola, industrial y comercial, que comenzarán a partir de agosto.

“Mientras haya vida, hay esperanza y esta crisis es una gran oportunidad para pensar, para reinventarse, para luchar”, expresó.