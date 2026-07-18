‘Dame fuerza para soportar tanto dolor’: Así se despidió Aylín Mujica de su hijo Mauro Menéndez

Aylín Mujica agradeció las muestras de apoyo que recibió de familiares y amigos tras darse a conocer la muerte de su hijo Mauro Menéndez. [Fotografía. ChatGPT, Cuartoscuro]

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir”, escribió la actriz Aylín Mujica en redes sociales, en un mensaje de despedida para Mauro Menéndez, en el que expresó el profundo dolor por la pérdida de su hijo y agradeció las muestras de apoyo de familiares, amigos y compañeros.

La actriz cubana, quien participó en Sin senos no hay paraíso, compartió varias fotografías de su hijo Mauro acompañadas de un mensaje en el que aseguró que su corazón quedó “devastado” por su partida, a quien describió como una persona llena de amor, alegría y bondad.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, escribió la actriz.

En la publicación, Aylín Mujica expresó que la ausencia de su hijo dejó un vacío imposible de describir y reconoció que afrontar este momento será el mayor reto de su vida.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida”, comentó la actriz.

Asimismo, manifestó su fe al asegurar que confía en que Dios recibió a Mauro en “un lugar maravilloso”, al tiempo que pidió fortaleza para enfrentar el duelo que atraviesa junto a su familia.

“Vuela alto, mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso; solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor”, escribió.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

El fallecimiento de Mauro Menéndez fue confirmado por Telemundo, empresa donde trabaja Aylín Mujica. La actriz recibió la noticia mientras participaba en las grabaciones de Top Chef VIP en Colombia, por lo que suspendió sus actividades para trasladarse y reunirse con su familia.

Horas antes del mensaje de la actriz, Osamu Menéndez, padre de Mauro, también confirmó la muerte de su hijo mediante una publicación en redes sociales, donde aseguró que se encontraba viajando para recuperar el cuerpo y reconoció que estaba “destrozado” por la pérdida.

Hasta el momento, la familia no ha informado la causa oficial del fallecimiento. Sin embargo, la periodista Mandy Fridmann dio a conocer, con base en fuentes cercanas, que Mauro presuntamente padecía neumonía antes de viajar a Barbados para asistir a un partido de béisbol.

De acuerdo con esa versión, el joven sufrió complicaciones de salud horas después de su viaje y todo apunta a que habría sufrido un infarto.

Además de su mensaje, Aylín Mujica publicó en sus historias de Instagram un video acompañado del texto “Tus últimos momentos con vida”, en el que se observa a su hijo jugar fútbol en una playa durante el atardecer.

mauro Mauro Menéndez desarrolló una carrera como DJ bajo el nombre de MAAHEZ. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

¿Quién era Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez era el hijo mayor de Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, por lo que creció en un entorno artístico que influyó en su interés por la música desde temprana edad. Con el paso de los años desarrolló su propia carrera dentro de la industria, principalmente en el ámbito de la música electrónica.

El joven se desempeñó como DJ y productor musical bajo el nombre artístico ‘MAAHEZ’, proyecto con el que buscó abrirse camino en la escena independiente. Su propuesta incluía géneros como el house, tech house e indie dance, estilos que marcaban tanto sus producciones como sus presentaciones en vivo.

Mauro residía en Miami, donde trabajaba en su música y participaba en eventos relacionados con la escena electrónica. Días antes de su fallecimiento, compartió imágenes desde un estudio de grabación, lo que reflejaba que continuaba activo en nuevos proyectos musicales.

Tras conocerse la noticia de su muerte, familiares, amigos y diversas figuras del medio artístico, como Laura Zapata y Maribel Guardia, expresaron sus condolencias a Aylín Mujica, quien recibió múltiples mensajes de apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida.