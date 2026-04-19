Mueren dos integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ tras ataque en el set: ¿Quiénes eran las víctimas?

Además de las tres personas que perdieron la vida en el atentado, una más resultó herida. (Foto: NBCUniversal News Group/Imagen generada con IA Gemini)

El ataque durante las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso —serie que se encuentra en la filmación de su cuarta temporada— dejó a tres personas muertas, entre ellas dos miembros de la producción.

Los hechos se registraron el 18 de abril, cuando el elenco realizaba algunas escenas en el centro de Bogotá. Los reportes indican que una persona llegó a la locación y atacó a uno de los miembros del staff.

La Policía Metropolitana de Bogotá investiga los motivos del ataque, ya que el agresor presuntamente hirió a la persona del equipo con un arma blanca sin mediar palabra.

“El día de hoy, en la localidad de Santa Fe, en la vía pública se presentó un hecho en el que un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano”, comentó el comandante Giovanni Cristancho en un video compartido en redes sociales, pero, ¿quiénes fueron las víctimas?

¿Quiénes son los miembros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murieron?

Horas después de lo ocurrido, miembros de la producción confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran dos integrantes del staff de Sin senos sí hay paraíso.

Nicolás Perdomo

Carolina Gaitán, quien da vida a Catalina Marín en la serie, compartió que Nicolás, un joven que trabajaba detrás de cámaras, fue una de las víctimas, a quien recordó por su buen ánimo.

“Tuve que retratar tu sonrisa, porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar”, escribió en sus redes sociales. Además, Carmen Villalobos, quien actúa como Catalina Santana, también compartió algunas palabras.

La actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' lamentó la muerte de los miembros del srtaff. (Foto: Captura de pantalla)

“Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras: un ser lleno de luz, energía positiva y un alma hermosa”, dijo.

El diario Noticias Caracol afirma que el nombre completo del joven era Nicolás Perdomo, quien al momento de su fallecimiento tenía 23 años y trabajaba en la producción de la serie, sin especificar su función.

El portal añade que, tras los hechos, Nicolás fue trasladado al Hospital de la Samaritana, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida, sin éxito.

Henry Benavidez

El portal de noticias explica que la otra víctima fue identificada como Henry Benavidez, quien presuntamente fue atacado en primera instancia por el agresor y falleció a causa del atentado.

La actriz Carmen Villalobos explicó que Henry también trabajaba detrás de cámaras y que su labor era vital para la producción, ya que se encargaba de conducir el camión en el que trasladaban el equipo para las grabaciones.

“Se levantaba todos los días dos horas antes que el resto del crew para tener el camión listo (...) pasaba horas eternas en carretera, enfrentando riesgos que pocos dimensionan, solo para que cada jornada saliera adelante”, escribió.

Henry era el conductor del camión en donde transportaban el equipo de producción de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Foto: Captura de pantalla)

Para Carmen, en muchas ocasiones este tipo de trabajos quedan invisibilizados en una producción; sin embargo, son sumamente importantes, por lo que destacó su papel y agradeció su labor.

“Los conductores son un gremio silencioso, pero lleno de personas increíbles, gente que siempre te recibe con una sonrisa, que ayuda con la mejor disposición, que está ahí sin pedir protagonismo, fieles escuderos del oficio. Gracias, Henry. Descansa en paz”, dijo.

¿Qué se sabe del ataque en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

La cronología de los hechos no está del todo clara, ya que fuentes de la producción consultadas por el diario Noticias Caracol afirmaron que el ataque fue resultado de un intento de robo.

Las fuentes señalaron que dos hombres armados llegaron al lugar con el objetivo de llevarse un camión en el que estaban los equipos técnicos, por lo que presuntamente atacaron a Henry con un objeto punzocortante.

No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá afirmó para el portal que no se trató de un intento de hurto: “Ante los lamentables hechos ocurridos en la localidad de Santa Fe, se aclara que no fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron hechos de intolerancia”.

A pesar de ello, ambas versiones coinciden en que, una vez que la producción se percató del ataque, varios miembros del staff salieron en defensa de la víctima, lo que derivó en el fallecimiento de tres personas.

“Quienes se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó una persona herida y tres fallecidas”, explicó el comandante Giovanni Cristancho. Por ahora, la Policía y la Fiscalía de Bogotá iniciaron una investigación sobre lo sucedido.