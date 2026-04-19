Ataque en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’ deja tres muertos: ¿Qué se sabe del atentado?

Tras lo ocurrido, las protagonistas de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Carolina Gaitán y Carmen Villalobos, lamentaron los hechos. (Foto: NBCUniversal News Group/Unsplash)

El equipo de Sin senos sí hay paraíso, telenovela colombiana que se encuentra filmando su cuarta temporada, fue blanco de un ataque durante las grabaciones, que dejó tres personas muertas y una herida.

Entre las víctimas se encuentran dos integrantes de la producción. Tras el ataque, miembros del elenco, como las actrices Carolina Gaitán y Carmen Villalobos, enviaron condolencias y recordaron a sus compañeros por su trabajo en la serie.

La Policía Metropolitana de Bogotá, donde ocurrió el ataque, inició una investigación para determinar lo sucedido, ya que existen dos versiones de los hechos; una de ellas apunta a un posible robo.

¿Qué pasó en el set de grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 18 de abril, durante las grabaciones de la cuarta temporada en el centro de Bogotá. Un hombre armado con un arma blanca llegó y agredió al staff.

“El día de hoy, en la localidad de Santa Fe, en la vía pública se presentó un hecho en donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano”, comentó el comandante Giovanni Cristancho en un video difundido en redes.

El oficial añadió que, al ver lo que ocurría, varias personas de la producción se acercaron para ayudar a la víctima; sin embargo, no lograron controlar la situación.

“Varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó una persona herida y tres fallecidas”, añadió.

Tras lo ocurrido, la Policía y la Fiscalía de Bogotá iniciaron una investigación para esclarecer los hechos ante las distintas versiones.

¿Quiénes fallecieron tras el ataque de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

El comandante Giovanni Cristancho informó que entre los fallecidos se encuentra el agresor. Además, el elenco confirmó que las otras dos víctimas eran miembros del equipo de producción.

Se trata de Nicolás Perdomo, de 23 años, quien fue trasladado al Hospital de la Samaritana, donde falleció, y Henry Benavidez, conductor de uno de los camiones que transportaban el equipo técnico, de acuerdo con Noticias Caracol.

Posteriormente, la actriz Carolina Gaitán, quien interpreta a Catalina Marín, publicó un mensaje en redes sociales en el que recordó a Nicolás y lamentó su muerte: “Tuve que retratar tu sonrisa, porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar”, escribió.

La actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' lamentó la muerte de los miembros del srtaff. (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, Carmen Villalobos también le dedicó unas palabras: “Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras: un ser lleno de luz, energía positiva y un alma hermosa”, expresó.

Sobre Henry, la actriz señaló que, aunque trabajaba detrás de cámaras, era una pieza clave de la producción, ya que se encargaba de verificar que todo estuviera en orden.

“Se levantaba todos los días dos horas antes que el resto del crew para tener el camión listo (...) pasaba horas eternas en carretera, enfrentando riesgos que pocos dimensionan, solo para que cada jornada saliera adelante. Descanse en paz”, añadió.

¿Por qué ocurrió el atentado en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Hasta el momento existen dos versiones. Fuentes de la producción indicaron a Noticias Caracol que el ataque habría ocurrido cuando dos hombres armados intentaron robar el camión que transportaba el equipo técnico.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá descartó esta versión: “Ante los lamentables hechos ocurridos en la localidad de Santa Fe, se aclara que no fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron hechos de intolerancia”, indicaron en un comunicado difundido por Noticias Caracol.

El comandante Giovanni Cristancho informó que hasta ahora hay cuatro personas detenidas por el ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso.