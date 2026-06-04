Brugada habla tras mensaje de AMLO a Trump: ‘No es correcto atacar a nuestro país’

Brugada, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y retomó el mensaje difundido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y retomó el mensaje difundido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación entre México y Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Brugada manifestó su apoyo a la mandataria federal y señaló que los señalamientos contra México con fines electorales afectan los esfuerzos de cooperación entre ambos países.

“Admiración y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien actúa con un liderazgo firme y comprometido con la dignidad del pueblo de México”, escribió la mandataria capitalina.

En el mismo mensaje, Brugada sostuvo que “no es correcto” atacar al país con objetivos políticos o electorales, al tiempo que destacó que la colaboración bilateral debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo, igualdad soberana y no subordinación.

La publicación ocurrió después de que López Obrador reapareciera en redes sociales para pronunciarse sobre la relación entre México y Estados Unidos y respaldar la postura asumida por la presidenta Sheinbaum frente a declaraciones realizadas desde el ámbito político estadounidense.

La mandataria capitalina se sumó así a las expresiones de respaldo emitidas por integrantes de Morena y funcionarios de distintos niveles de gobierno en torno a la posición del Ejecutivo federal.

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Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El exmandatario afirmó que existen actores políticos en Estados Unidos que realizan señalamientos contra México con fines electorales y consideró que este tipo de posturas no contribuyen a la cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, destacó la conducción de la presidenta mexicana en la relación bilateral y llamó a mantener una colaboración basada en el respeto entre países soberanos.

El mensaje marcó una de las apariciones públicas más relevantes de López Obrador desde que concluyó su administración y coincidió con un momento de atención sobre la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.

Las declaraciones del expresidente fueron retomadas posteriormente por Clara Brugada, quien reiteró su respaldo a la presidenta Sheinbaum y a los principios de cooperación y coordinación entre ambos gobiernos.