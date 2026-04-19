La trágica muerte de Nadia Farès: Actriz estuvo en coma tras hallarla inconsciente en la piscina

La trágica muerte de la actriz Nadia Farès ocurrió unos días después de que fue hallada inconsciente en una piscina de un club privado ubicado en París, Francia.

Ella fue hospitalizada durante unos días, pero a pesar de los esfuerzos médicos falleció a los 57 años, confirmaron sus hijas con una publicación realizada en Instagram.

La muerte de la actriz ocurrió un día después de que su hija Cylia tuviera una llamada con ella, donde su mamá aseguró que “no le tenía miedo a la muerte”.

Nadia Farès era una actriz conocida por su papel en 'Los ríos de color púrpura'. (Foto: Ig @cylia.chasman)

¿Qué pasó con Nadia Farès, actriz que murió tras ser hallada en una piscina?

Nadia Farès visitó un club privado en París, el cual cuenta con gimnasio y una piscina, lugar donde la encontraron inconsciente el pasado 12 de abril de 2026.

Inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia, quienes la trasladaron de emergencia hasta el Hospital Pitié-Salpêtrière, en París, Francia, informó el medio La Nación.

Una vez en la clínica, la famosa fue inducida al coma, del cual ya no despertó. Finalmente falleció a los 57 años cinco días después de su hospitalización.

La muerte de la actriz se encuentra bajo investigación, para determinar si se trató de un accidente o definir la causa del fallecimiento, aunque por el momento las autoridades no encontraron ninguna situación que apuntara a un crimen.

De acuerdo con Cylia, hija de Nadia, un día antes de su deceso, platicó con su mamá acerca de la muerte. Farès aseguró que “no tenía miedo de irse”.

“Esta es una herida al corazón que no creo superar, todos los días me despierto y pienso que es una pesadilla (...) Gracias por luchar, por darme la vida, por cada recuerdo, risa y llanto. El sábado hablamos y me dijiste no temerle a la muerte, mi respuesta fue que me aterraba la tuya y un día después te fuiste (...) Descansa en paz, mamá”, mencionó en un comunicado publicado en Instagram.

Shanna, la segunda hija de la famosa, compartió que cuando ella cantó uno de sus temas favoritos, Nadia Farès abrió los ojos por última vez. Además, mencionó algunos detalles de los últimos momentos de la actriz:

“Te vi en esa cama de hospital, recé para que despertaras, te rogamos aguantar mientras estuvimos de rodillas a tu lado (...) Cuando canté para ti y abriste los ojos, fue una señal para decirnos que nos escuchabas, gracias por esperar a nuestra llegada antes de irte, este dolor es insoportable”, publicó en Instagram.

¿Quién fue Nadia Farès?

Nadia Farès nació en Marruecos el 20 de diciembre de 1968, donde comenzó su formación artística, pero se nacionalizó francesa tras mudarse a París, mencionó IMDb.

El debut de la actriz fue para la película My Wif’s Girlfriends en 1992, pero su papel más importante llegó en el 2000 cuando participó en la cinta Los Ríos de Color Púrpura, un thriller policial donde se investigan crímenes en Los Alpes.

Durante la década de los 2000, incursionó en el cine de Hollywood con su integración al reparto de War y Storm Warning, ambas en 2007.

En 2025 trabajó como la directora del casting para la comedia Toujours possible, uno de sus últimos proyectos en el cine.

Relacionado con su vida personal, se casó con el productor Steven Chasman en 2002, quien trabajó para Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019). Fruto de su matrimonio son sus dos hijas Shanna y Cylia.