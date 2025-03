La triste historia de Lina Marulanda, actriz de ‘Betty, la fea’ que cayó de un sexto piso

Lina Marulanda no solo participó en ‘Betty, la fea’, también fue presentadora de televisión y empresaria, te contamos quién fue ella. (Foto: Especial El Financiero)

A 25 años del estreno de Yo soy Betty, la fea, la telenovela colombiana, diferentes actores y actrices de la serie han fallecido, entre los cuales se encuentra Dora Cadavid, o ‘Inesita’ en la serie; pero una de las muertes más impactantes fue la de Lina Marulanda, quien murió en 2010.

“Necesito estar sola, por favor entiéndeme”, fue uno de los últimos mensajes que la modelo y actriz que actuó junto a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, envió previo a su muerte.

Y aunque ella fue reconocida por su papel en la telenovela colombiana, Lina Marulanda no solo fue actriz, también se desempeñó como empresaria y presentadora de televisión, ¿qué se sabe de su caso?

¿Cuándo falleció Lina Marulanda, actriz que cayó de un sexto piso?

La actriz Lina Marulanda murió el jueves 22 de abril de 2010 y aunque ella forma parte de los actores de Yo soy Betty, la fea que han fallecido, este caso generó conmoción, debido a que la joven de 29 años cometió suicidio.

A pesar de esta situación, Álex Ramos, quien fue su maquillista durante 8 años, no se percató de ninguna situación anormal con la modelo, de acuerdo con declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.

“Hace dos semanas me la encontré. Nos abrazamos, nos dijimos que ambos estábamos trabajando mucho. Me contó que estaba feliz con su matrimonio. No noté nada raro”, comentó en su momento.

Lina Marulanda es una de las actrices de 'Yo Soy Betty, la Fea' que ya fallecieron. (Foto: Instagram / @linamarulandac)

No obstante, la modelo no se encontraba emocionalmente estable, ya que estaba pasando por una ruptura, debido a que en ese momento atravesaba por su segundo divorcio, en esta ocasión del empresario Carlos Oñate, de quien se enamoró en la adolescencia y más tarde reencontró.

Además, la modelo estaba lidiando con el fracaso de su joyería Turmalina & Durando, un negocio que abrió en Bogotá y tuvo que cerrar más tarde. Ambas situaciones la llevaron a una fuerte depresión.

Finalmente, el 22 de abril de 2010 se dio a conocer que la modelo había fallecido: “Todo parecería indicar que fue un suicidio”, informó un portavoz de la Fiscalía General de la Nación a la BBC.

¿Qué le pasó a Lina Marulanda? Así fueron sus últimos momentos con vida

En el programa Expediente Final se dio a conocer, qué previo a su muerte, Lina Marulanda desayunó con sus papás e incluso llamó a una de sus amigas para que acudiera a visitarla.

No obstante, poco después se escuchó un ruido fuerte y finalmente encontraron a la modelo sin vida, ya que el Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia (CIT) dio a conocer que la caída fue letal.

Lina estaba en la casa de sus papás al momento de su muerte. (Foto: @linamarulandac)

Pues Lina Marulanda cayó de la casa de sus padres, la cual estaba ubicada en un sexto piso; según informó el CIT por lo que la caída fue de aproximadamente 18 metros.

La revista People reporta que la modelo le envió un último mensaje a Alejandra Azcárate, una de sus amigas, el cual fue: “necesito estar sola, por favor entiéndeme”.

¿Qué decía la carta que dejó Lina Marulanda antes de morir?

A un año de la muerte de la modelo, Beatriz, la madre de la actriz, compartió para la Revista Cromos que la joven les dejó una carta antes de su muerte, en la que les pedía perdón a sus papás por el daño que les pudo haber causado.

Antes de que ella pusiera fin a su vida, le leyó una parte a su mamá: “Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”, recordó en la conversación.

Lina le dejó una carta a su mamá antes de morir. (Foto: @linamarulandac)

Su mamá también compartió que había tenido acceso al diario de la famosa, quien solía escribir sobre la soledad, pero también sobre el amor e incluso reveló que uno de los deseos de Lina era abrir una institución dedicada a la salud mental.

“Ella todo el tiempo hablaba del amor y de la soledad. También escribía de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta”, dijo su hermana.

Su mamá agregó: “Ella dejó escrito que quería poner su MisceLina, poner un instituto contra la depresión y estudiar abogacía”; sin embargo, la modelo murió antes de cumplir estos objetivos.

¿Quién era Lina Marulanda en ‘Yo soy Betty, la fea’? Esta fue su trayectoria artística

Lina Marulanda nació el 15 de mayo de 1980, uno de los papeles por los que es más reconocida es por el de Yo soy Betty, la fea, ya que apareció en la novela como una de las modelos que intentaba conquistar a Don Armando Mendoza.

No obstante, ella tuvo una carrera más allá del programa de televisión, ya que debutó como modelo cuando tenía 12 años, además trabajó en el noticiero CM& en donde comenzó a dar noticias de espectáculos, de acuerdo con la BBC.

Lina también fue presentadora de televisión. (Foto: @linamarulandac)

Luego de este empleo trabajó en Noticias Caracol, en donde fue recordada como “una mujer disciplinada y cumplidora de su deber”, por Darío Fernando Patiño quien trabajó en el noticiario con la famosa, de acuerdo con el portal BBC.