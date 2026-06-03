¿Qué delitos supuestamente investiga EU contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal?

Estos son los delitos que presuntamente investiga Estados Unidos contra Durazo y Villarreal. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Alfonso Durazo y Américo Villarreal estarían bajo investigación en Estados Unidos, según publicó el diario Los Angeles Times este miércoles 3 de junio. No obstante, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron la información y señalaron que no hay evidencias de una supuesta indagatoria.

Las supuestas investigaciones contra los dos gobernadores mexicanos habrían llevado a la cancelación de sus visas. Sin embargo, su tránsito por Estados Unidos no se habría visto afectado debido a que cuentan con un permiso especial por presuntamente “cooperar” con las autoridades estadounidenses bajo el esquema de “beneficio público significativo”, según el medio estadounidense.

La información publicada por LA Times se sustenta en testimonios de personas familiarizadas con el caso, quienes hablaron bajo condición de anonimato. A partir de esos señalamientos, trascendieron los delitos que presuntamente investigan las autoridades estadounidenses.

¿Qué delitos presuntamente atribuye EU a Durazo y Villarreal?

Según la publicación, los dos gobernadores de México estarían relacionados con actividades de crimen organizado.

En el caso de Alfonso Durazo, quien pidió “no morder todos los anzuelos” al referirse a la publicación, los señalamientos apuntan a presuntos vínculos con una organización criminal. No obstante, la nota de Los Angeles Times no identifica al grupo criminal al que supuestamente estaría relacionado. Sonora figura entre las principales rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La supuesta investigación contra el gobernador Américo Villarreal estaría relacionada con contrabando de combustible, delito conocido como huachicol.

La publicación tampoco ofrece detalles sobre la supuesta participación de Villarreal. Tamaulipas se convirtió en uno de los principales puntos de operación para redes dedicadas al tráfico ilegal de combustible procedente de Texas.

Uno de los casos más relevantes salió a la luz en marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron 10 millones de litros de diésel no declarados que llegaron al puerto de Tampico, Tamaulipas.

Las redes de contrabando de combustible involucran a distintos grupos criminales, desde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta el Cártel del Noreste.

Durazo y Villarreal rechazan nota de Los Angeles Times

Tras la publicación, las vocerías de los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron las afirmaciones y aseguraron que no existen pruebas que respalden los señalamientos publicados por el diario LA Times.

Además, criticaron el uso de testimonios anónimos o rumores para sostener acusaciones de “enorme gravedad”.

Durazo ofreció una conferencia de prensa en la que calificó el reportaje como “una nota más, sin fuentes” y rechazó la posibilidad de viajar a Estados Unidos únicamente para demostrar que la publicación es falsa.

Afirmó que, de existir actos de corrupción o algún vínculo irregular, medios locales ya habrían reportado el presunto contubernio.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el interés detrás de la publicación de Los Angeles Times y sostuvo que existen intentos de sectores de Estados Unidos para afectar políticamente al movimiento que encabeza.

Este caso recuerda las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios de ese estado, quienes son señalados por presuntos nexos con Los Chapitos.