Megaoperativo contra huachicol: Detienen a ‘petrofactureros’ que operaban en Jalisco y Tamaulipas

Megaoperativo contra huachicol: caen líderes y aseguran millones a redes de contrabando de combustible. (Cortesía)

Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la detención de seis personas que presuntamente formaban parte de “una de las más importantes redes de contrabando de combustible”.

El funcionario denominó a estas personas como ‘petrofactureros’. Su presunto papel dentro del esquema criminal consistía en la simulación de operaciones comerciales a través de 40 empresas con diferentes giros, de las cuales eran “representantes, socios o firmantes”.

“Utilizaban empresas fachada, prestanombres y redes de distribución para ocultar el origen ilícito de los recursos y mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país”, abundó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las personas detenidas en la más reciente operación contra el contrabando de combustible, actividad considerada entre las más redituables del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron identificadas como Héctor ‘N’, Nizarindani ‘N’, Lizitza ‘N’, Gualberto ‘N’, Karen ‘N’ y Perla ‘N’.

¿Dónde y cómo operaban los ‘petrofactureros’?

De acuerdo con Ulises Lara, este grupo tenía operaciones en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, y llegó a simular operaciones comerciales por un valor de hasta 23 mil millones de pesos.

Subrayó que los presuntos implicados usaban documentación falsa o con datos inexactos para el contrabando de hidrocarburos y para evadir obligaciones fiscales y regulatorias. En muchos casos, los cargamentos eran etiquetados como aditivos, lubricantes o aceites.

Explicó que el combustible ingresaba por puertos marítimos, principalmente en Tamaulipas; después se trasladaba “a gran escala” por la red ferroviaria hacia el interior del país; finalmente, se distribuía mediante transporte terrestre.

Precisó que en abril se judicializó el caso contra las 40 empresas de diferentes giros: logística, construcción, energéticos, maquiladoras y transporte, entre otros.

Tras los operativos, las autoridades aseguraron 47 vehículos de alta gama con valor estimado de 66.6 millones de pesos, cinco inmuebles valuados en 52.4 millones de pesos, joyería por 1.6 millones de pesos y dinero en efectivo por 256 mil pesos.

Harfuch informa sobre desarticulación de otra red de contrabando de combustible

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó otro hecho relevante contra redes de contrabando de combustible con operaciones en el Estado de México e Hidalgo, donde detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas a estructuras delictivas dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Fue detenido Mauricio ‘N’, alias ‘Burras’, presunto líder del grupo criminal, encargado de coordinar las operaciones logísticas y con vínculos con otros mandos regionales, aunque no se confirmó relación con el CJNG.

Además, detuvieron a presuntos operadores:

Mauricio ‘N’, alias “Pepón”, operador logístico y financiero, encargado del envío de hidrocarburos robados.

Jorge ‘N’, dueño y administrador de gaseras que se utilizaban para lavado de dinero y venta de combustible robado.

Joaquín Arturo ‘N’, presunto mando logístico y abogado del grupo.

Lorenzo Javier ‘N’, dueño de una gasera que presuntamente emitía facturas del hidrocarburo robado.

Julio César ‘N’, encargado de coordinar el envío de pipas a puntos de sustracción.

Harfuch señaló que las autoridades aseguraron más de 15 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, además de vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo de cómputo.

En otra acción, en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, detuvieron a siete personas, entre ellas Héctor Iván ‘N’, identificado como responsable de la logística y coordinación para la obtención ilegal de gasolina y diésel, así como su carga, trasvase, distribución y comercialización en Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México.

Otros resultados contra el contrabando de combustible

Ulises Lara destacó sentencias relevantes contra personas detenidas en cateos en el Estado de México y Guanajuato, donde localizaron hidrocarburos.

Mencionó el caso de Luis ‘N’, Carlos ‘N’ y Daniel ‘N’, sentenciados a ocho años de prisión por posesión ilícita de hidrocarburo, además del pago por reparación del daño a favor de Petróleos Mexicanos por un monto de 651 mil 101 pesos.

También, Moisés ‘N’, Manuel ‘N’, José ‘N’, Pedro ‘N’, Mariano ‘N’ y Héctor ‘N’ recibieron sentencias de ocho años de prisión y el pago de 8 mil días de multa, equivalente a 905 mil 120 pesos. A este grupo le aseguraron 54 mil litros de combustóleo y 35 mil litros de petrolíferos tipo asfalto.