Vicealmirante acusado de huachicol fiscal pide ayuda a Sheinbaum: ‘La Marina acabará con mi carrera’

El vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien está detenido por huachicol fiscal, le envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle su ayuda.

Como parte de la misiva, el exintegrante de la Secretaría de Marina hizo un llamado a la mandataria para pedirle que se haga justicia y no se fabriquen culpables.

“Mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones, hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”, dice la carta que circula en redes sociales y fue escrita a mano por el vicealmirante.

Manuel Roberto Farías permanece en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, por lo que solicitó la intervención de la presidenta Sheinbaum y le compartió los datos de su abogado con el fin de que se haga justicia.

¿Cuáles fueron las solicitudes del vicealmirante a Claudia Sheinbaum?

Farías fue detenido en su oficina de la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, a inicios de septiembre, según denunció en su carta.

Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal lo aprehendieron por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

“Recurro a usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada”, dijo el vicealmirante.

Dichas afirmaciones se deben a que Manuel Roberto Farías aseguró que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Marina lo tratan como culpable y muestra de ello es que la Semar lo dio de baja de la institución desde mediados de diciembre.

Finalmente, el vicealmirante aseguró que es inocente y busca demostrarlo a través de una defensa complementaria.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la carta del vicealmirante?

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 26 de enero, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre esta carta y la posible repuesta que le daría al vicealmirante.

Claudia Sheinbaum aseguró que todavía no ha recibido la misiva, por lo que desconoce cuál es su contenido.

“No he visto la carta, no la he visto. Cuando la vea, con gusto les comento”, agregó la presidenta Sheinbaum.

En la conferencia matutina del jueves 22 de enero, el almirante Raymundo Pedro Morales actualizó la información sobre los casos de huachicol y confirmó que los integrantes de la Marina involucrados ya fueron dados de baja de la institución.

“Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tiene quince días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando a lo que las autoridades determinen”, explicó el titular de la Semar.