Sheinbaum ‘es ARMY’: Pide a presidente de Corea del Sur más conciertos de BTS en México

Más de 1.1 millones de personas 'hicieron cola' en la fila virtual de Ticketmaster para comprar boletos para los tres conciertos de BTS en CDMX.

El sold out de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros ya provocó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reveló que mandó una carta al presidente de Corea del Sur sobre el asunto.

La presidenta Sheinbaum habló con Alejandro Soberón, CEO de Ocesa, sobre la posibilidad de conseguir más conciertos de BTS, esto después de que 1.1 millones de personas trataron de comprar una de las 150 mil entradas.

“Me dijo ‘es que solo hay tres fechas, no hay más. Todo mundo quiere que vaya este grupo’”, a sus países, contó en la ‘mañanera’ de este lunes 26 de enero.

Por ello, Claudia Sheinbaum reveló que escribió una carta a Kim Min-seok, presidente de Corea del Sur, para que BTS anuncie más conciertos en nuestro país.

“Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permita (la instalación de) pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las y los jóvenes tenga más acceso. Ya les contaré cuál es la respuesta y es por las y los jóvenes de México”, puntualizó.

Profeco abre investigación a Ticketmaster y prepara reglas para preventas de conciertos

Las quejas del ARMY contra Ticketmaster surtieron efecto: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrió una investigación a la boletera por infracciones a la ley. La empresa es acusada de falta de claridad en la información de la preventa de los conciertos de BTS.

Iván Escalante, jefe de la Profeco, añadió que investigaron las demandas del ARMY de BTS, incluyendo las acusaciones de que revendedores estaban comprando entradas físicas para los conciertos en taquillas del Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes.

Los conciertos de BTS en México se realizarán los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Profeco adelantó que se sancionará a Stubhub y Viagogo, plataforma de reventa donde los boletos para BTS en México alcanzan hasta los 190 mil pesos. Las compañías serán informadas de las multas en sus domicilios fiscales en México.

Debido a las quejas del ARMY por los boletos de los conciertos de BTS, la Profeco anunció que prepara un ‘reglamento’ para regular la publicidad, información y preventa de conciertos y festivales en México que incluirá lineamientos como:

Descripción clara del lugar, fecha y horarios de los conciertos.

Publicación al menos 24 horas antes de la primera venta de mapas y “ precios exactos, no rango de precios ”.

de mapas y “ ”. Especificación del costo total de los boletos, incluyendo los cargos.

¿Qué irregularidades hubo en la preventa de BTS en Ticketmaster?

La preventa fue exclusivamente para fanáticos del BTS que tuvieran activa la llamada ARMY Membership, una membresía con un costo aproximado de 400 pesos, así como tener vinculadas sus cuentas de Weverse y Ticketmaster.

Sin embargo, en el día de la preventa, el ARMY denunció que la página de Ticketmaster no los dejaba conectarse a la fila virtual a pesar de que cumplían con todos los requisitos.

“Esta venta es para los fanáticos que se registraron con anticipación. Para unirte a la venta, compruebas que hayas iniciado sesión en la cuenta correcta”, fue el mensaje que le apareció a miles de fans del grupo coreano.

Otra irregularidad denunciada por el ARMY de BTS es que la página de Ticketmaster marcaba error al momento en el que querían hacer el pago de los boletos.

La polémica se intensificó incluso antes del arranque de la preventa. Una publicación de Ocesa K-pop en la que se detallaban los precios del concierto de BTS fue retirada de redes sociales poco después de haberse difundido y, más tarde, volvió a aparecer con cambios en su redacción.

El ajuste no pasó desapercibido: la promotora sustituyó la referencia a “niveles de precio” por “rangos de precio”, un matiz que desató confusión y diversas interpretaciones entre los fans sobre el costo real de los boletos.