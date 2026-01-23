Maynez se une al ARMY: Denuncia a Ticketmaster y Ocesa tras quejas en preventa de BTS

La preventa de BTS en México dejó no solo quejas del ARMY que no alcanzó un boleto, también motivó al exdiputado Jorge Álvarez Maynez a denunciar formalmente a Ocesa y Ticketmaster.

En días pasados, Maynez pidió a Profeco que se publicaran los precios oficiales de BTS antes de la preventa, algo que el ARMY solicitó desde que anunciaron al Bangtan en nuestro país.

Ahora, el partidario de Movimiento Ciudadano presentó un documento con el que amplió la denuncia ciudadana que hizo en días pasados ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿Qué dice la denuncia de Maynez contra Ocesa y Profeco?

Jorge Álvarez Maynez publicó en sus redes sociales un acuse de recibido con la primera página de la denuncia que interpuso contra la boletera y organizadora de espectáculos por presuntamente violar los derechos del consumidor, que en este caso es el fandom de BTS.

“Acudo a presentar denuncia ciudadana respecto de diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la empresa boletera Ticketmaster, respecto del proceso publicidad y de venta de boletos para los conciertos de la banda BTS realizada el 23 de enero del año en curso a las 9:00 horas”, señala en el documento.

En el apartado de denunciado, además de colocar datos de Ticketmaster, mencionó a Ocesa, empresa encargada de la organización de eventos y espectáculos de alto nivel en México.

“Presentamos una nueva denuncia (en realidad, un alcance a la anterior) ante @Profeco por todas las irregularidades y abusos en la venta de boletos de @bts_bighit”, menciona en su publicación.

Las quejas del ARMY en preventa de BTS

Tal como se veía venir, la preventa de boletos para BTS en CDMX se terminó poco más de una hora después de iniciar, con entradas agotadas para las tres fechas en esta fase.

Aunque algunas fanáticas de BTS sí alcanzaron boletos y lo presumieron cual batalla ganada (porque en realidad lo fue), otras mostraron su descontento por todo lo que ocurrió la mañana de este viernes.

Piden a Ocesa y Profeco claridad en la venta de boletos de BTS (Fotoarte: El Financuiero / Créditos: Cuartoscuro, AP).

Desde fallas en la página de la fila virtual, que no permitía la entrada a personas que se registraron en tiempo y forma para la preventa Weverse, hasta compras fallidas, presuntos precios dinámicos y boletos en reventa de BTS fueron las principales quejas del fandom.

Incluso, denunciaron en redes sociales a personas formadas afuera de las oficinas de Ocesa, que presuntamente serían revendedores esperando boletos, cuando se supone que la venta de hoy era exclusiva para aquellos fans con membresía ARMY.

El apoyo de Álvarez Maynez a fandom de K-pop

En las últimas semanas, el excandidato presidencial mostró apoyo total no solo al ARMY, también a las MONBEBES (fans de MONSTA X), pidiendo a Profeco (otra vez) su intervención en los procesos de venta de boletos.

El documento presentado por Álvarez Maynez ante Profeco es en pleno uso de su derecho de petición “por posibles violaciones a los derechos de los consumidores”, y en este mismo cita a Ticketmaster.

Monsta X tendrá dos conciertos en México, y Jorge Álvarez Maynez pidió transparencia en la venta de boletos. (Cuartoscuro/Shutterstock)

La principal preocupación del político es que todo el proceso de venta, desde la publicación de información hasta la venta general, se realice de forma transparente, “particularmente en eventos de alta demanda que involucran a miles de personas”, pues los derechos del consumidor deben estar por encima de cualquier otro interés.