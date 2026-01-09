‘Tú no estás para dar lecciones’: Máynez y ‘Alito’ se enfrentan en redes por situación en Venezuela

Un debate sobre Venezuela escaló a insultos y descalificaciones entre Jorge Álvarez Máynez y Alejandro 'Alito' Moreno. (Fotos: Cuartoscuro)

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), y Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, presidente del PRI, protagonizaron un nueva discusión en redes tras pronunciarse sobre la situación política en Venezuela.

La ‘batalla’ de declaraciones entre ambos políticos comenzó cuando Álvarez Máynez publicó que Venezuela vivió una dictadura con Maduro a la cabeza y la vive hoy, con una presidenta impuesta sin sustento democrático, en referencia a Delcy Rodríguez.

El excandidato presidencial de MC acusó tanto a Morena como al bloque del PRIAN de guardar silencio frente a prácticas autoritarias cuando les conviene. El primero, dijo, frente al autoritarismo de Maduro, y el segundo frente a la “imposición antidemocrática de Delcy Rodríguez”.

“No tienen ideales, solo intereses”, escribió tajante Álvarez Máynez en su cuenta de X.

‘Alito’ explota y lanza insultos contra Máynez

La declaración provocó una respuesta inmediata de Alejandro Moreno, quien lanzó una serie de insultos y descalificaciones personales contra el dirigente de Movimiento Ciudadano.

En su mensaje, el líder priista cuestionó la autoridad moral de Álvarez Máynez para hablar de democracia, a la vez que acusó a Movimiento Ciudadano de haber sido “muleta” de Morena y de guardar silencio ante presuntos abusos del actual gobierno federal.

“A ver, pequeño imb***. ¿De pronto te dieron ganas de hablar de democracia? Tú no estás para dar lecciones de nada. Movimiento Ciudadano guardó silencio mientras Morena destruía al país. Pactaron, simularon y ahora quieren lavarse la cara hablando de Venezuela.“, le espetó Moreno Cárdenas en un tuit.

“Simulas criticar la narcodictadura de Nicolás Maduro porque el mundo entero se les fue encima por tibios. Muy hablador en redes, pero estuviste callado como cobarde mientras tu partido le servía de muleta al autoritarismo mexicano. ¿Dónde estabas cuando se violentaban las instituciones aquí? ¡Eres un hipócrita!“, continuó.

El dirigente del PRI, además, llevó la confrontación a temas locales, como la inseguridad en Jalisco, la gestión de Samuel García en Nuevo León y el evento de campaña de MC en el que murieron nueve personas, hechos por los que responsabilizó al partido naranja.

Poco después, Álvarez Máynez respondió con un mensaje en un tono más institucional, en el que afirmó que construir una alternativa política requiere visión de Estado y respeto a la pluralidad. Señaló que no respondería a provocaciones ni a la “bravuconería de la vieja política”, y marcó distancia de las expresiones que calificó como vulgares e incongruentes.

Con información de Quadratín.