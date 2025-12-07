Tesla, Nvidia, Países Bajos… las ‘metidas de pata’ de Samuel García como gobernador de Nuevo León

Samuel García no ha estado muy atinado en sus predicciones que favorecerían a Nuevo León. (Foto: Cuartoscuro)

En otro de sus episodios de humor involuntario, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a fallar en sus predicciones, y es que esta vez celebró antes de tiempo que la selección de futbol de los Países Bajos jugaría en Monterrey sus partidos del Mundial del próximo año.

No es la primera ocasión que el gobernador emergido de Movimiento Ciudadano anuncia una inversión o algún acontecimiento que, supuestamente, beneficiaría a Nuevo León y que al final no ocurre.

Este fin de semana fue el ‘autogol’ de Samuel García, quien estuvo presente en el sorteo de la FIFA, tras lo cual celebró antes de que la pelota estuviera en las redes.

“Listos para recibir a Países Bajos (LA NARANJA MECÁNICA) para vivir el MUNDIAL MÁS NORTEÑO. ¡Arráncate! PRIMERA SELECCIÓN QUE SABEMOS QUE JUGARÁ EN NUEVO LEÓN PAÍSES BAJOS ¡Arráaaancate!“, escribió en redes.

Incluso, el gobernador celebró la similitud de los colores de la selección neerlandesa con su partido, Movimiento Ciudadano, y también hizo referencia a la cervecera Heineken, también relacionada con el país europeo.

FIFA le ‘arruina’ festejo a Samuel García

No obstante, la FIFA, sin necesitar de la revisión del VAR, le anuló el gol a Samuel García, al anunciar los juegos que albergará Monterrey y no estará el equipo naranja.

Los partidos que se jugarán en la capital de Nuevo León será uno de Túnez contra rival por definir, luego el Túnez vs Japón y el Sudáfrica ante Corea, además de uno de dieciseisavos de final.

La ‘regada’ con Nvidia

El pasado 12 de noviembre, Samuel García ‘madrugó’ ese día con la noticia de que Nvidia, empresa de IA, tendría una inversión de mil millones de dólares en el estado, esto para tener el primer Green Data Center.

“Nuevo León se va a convertir en el hub de inteligencia artificial y qué mejor que con este gran anuncio, de una inversión histórica de un billón de dólares (mil millones de dólares) en Nuevo León, del primer Green Data Center. Eso nos tiene muy emocionados. Y para acompañar la inversión, hoy también anunciamos la creación de la Secretaría de Inversión Extranjera, Innovación e Inteligencia Artificial”, dijo a los medios en aquella ocasión.

Esa vez, el gobernador neoleonés celebró que su estado fuera el primero en recibir dicho hub y deseó que en el futuro llegaran más y hubiera más apuesta tecnológica en el país.

Sin embargo, luego del mensaje, Nvidia desmintió a Samuel García a través de un comunicado en el que negó que fuera a realizar dicha inversión millonaria en Nuevo León.

“NVIDIA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y en toda América Latina (...). Se aclara que NVIDIA no realizará inversiones financieras en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento”, refiere el comunicado de la compañía.

¿Qué pasó con Tesla en Nuevo León?

La empresa Tesla había llegado a un acuerdo con el Gobierno de México, en marzo de 2023, para invertir 5 mil millones de dólares para la construcción de una GigaFactory en Santa Catarina, Nuevo León.

Ese anuncio se lo adjudicó Samuel García y durante meses presumió diversos posteos relacionados con la compañía de Elon Musk, a quien llamaba ‘su compadre’.

Sin embargo, con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en 2024, y su larga lista de aranceles, Tesla no ha presentado avances en la GigaFactory, y aunque muchos creen que la inversión está cancelada, el gobernador considera que solo está en pausa.

Y para rematar, Samuel García había predicho que la final de la Liga MX de futbol sería un Clásico Regio, entre los Tigres y Monterrey, pero los Rayados fueron eliminados por Toluca.