‘Puertas trampa’: Tesla enfrenta nueva demanda por choque fatal en Washington que dejó un muerto

Tesla Inc. fue demandada por un choque incendiario en el estado de Washington que dejó una persona muerta y otra gravemente herida, luego de que los rescatistas supuestamente tuvieron dificultades para abrir las puertas del vehículo.

Es el caso más reciente en un creciente número de litigios que examinan los manerales eléctricos de la compañía.

Qué sabemos sobre el choque de Tesla

Las acusaciones derivan de un accidente ocurrido en enero de 2023, cuando Jeffery Dennis y su esposa, Wendy, hacían mandados un sábado por la tarde en su sedán Model 3. El vehículo eléctrico “aceleró de manera repentina y descontrolada”, impactó contra un poste de servicios públicos y estalló en llamas, según la demanda presentada el viernes en un tribunal federal del estado de Washington.

El “diseño único y defectuoso del maneral de las puertas” de Tesla hizo que estas no funcionaran e impidieran el proceso de rescate, de acuerdo con la querella. Wendy Dennis murió en el lugar y Jeffery Dennis sufrió lesiones, incluidas quemaduras en las piernas.

“Varios transeúntes corrieron hacia el vehículo e intentaron ayudar a Jeff y Wendy Dennis, pero los manerales del Model 3 no funcionaban”, señalan los abogados de Jeffery Dennis y del patrimonio de su esposa en la demanda.

“Incluso varios buenos samaritanos intentaron usar un bate de beisbol para romper las ventanas del automóvil y ayudar a los Dennis a salir del vehículo en llamas”.

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Choques de Tesla ponen a la empresa en ‘jaque’

Los controles eléctricos de las puertas han atraído atención desde que una investigación de Bloomberg News reveló incidentes en los que personas resultaron gravemente heridas o murieron tras no poder abrir las puertas después de una falla de energía, especialmente tras choques.

La demanda llega semanas después de otra presentada contra Tesla en Wisconsin por un choque de un Model S que mató a cinco ocupantes que presuntamente quedaron atrapados en un incendio de rápida propagación cuando las puertas no se abrieron.

Por separado, Tesla fue demandada en octubre por acusaciones de que defectos en las puertas de una Cybertruck siniestrada en Piedmont, California, la convirtieron en una “trampa mortal” al impedir que tres estudiantes universitarios escaparan antes de morir por inhalación de humo.

Y en julio se presentó otra demanda en nombre del único sobreviviente de un choque de Tesla en Murrieta, California, en el que murieron tres adolescentes.

Acusan campaña engañosa sobre puertas de Tesla

La nueva demanda acusa a Tesla de negligencia y de engañar a los clientes, argumentando que la empresa de Elon Musk sabía que los manerales podían dejar de funcionar tras un choque y que estaba al tanto de los riesgos de incendio asociados al paquete de baterías de iones de litio, pero no tomó medidas para abordar ninguno de los problemas.

También afirma que el Model 3 involucrado tenía un defecto que provocó que el vehículo acelerara súbitamente sin control y que el sistema automático de frenado de emergencia falló.

Los vehículos Tesla tienen dos baterías: una de bajo voltaje para funciones internas como ventanas, puertas y la pantalla táctil, y otra de alto voltaje que impulsa el automóvil. Si la batería de bajo voltaje se agota o queda deshabilitada —lo cual puede ocurrir tras un choque grave—, las puertas podrían no desbloquearse y deben abrirse manualmente desde el interior.

Aunque los Tesla cuentan con mecanismos mecánicos internos, muchos propietarios y pasajeros desconocen su ubicación o cómo operarlos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó en septiembre que investiga si algunas puertas de Tesla son defectuosas, citando incidentes en los que los manerales exteriores dejaron de funcionar y atraparon a niños y otros ocupantes.

Franz von Holzhausen, jefe de diseño de Tesla, dijo a Bloomberg ese mes que la compañía trabaja en un rediseño de los manerales para hacerlos más intuitivos para los ocupantes “en situaciones de pánico”.