‘Te aprovechas’: ¿Por qué Mariana Rodríguez no bailó con Samuel García en concierto de Alicia Villarreal?

Mariana Rodríguez explicó por qué no quiso bailar con Samuel García en el show de Alicia Villarreal.

‘¡Desde Monterrey para el mundo!’ El momento que se llevó la noche del Macrofest 2025 fue cuando Samuel García bailó con Alicia Villarreal ‘Ay! Papacito’, aunque la empresaria Mariana Rodríguez no quería bailar, y ya expuso sus razones.

En el evento gratuito organizado por el Gobierno de Nuevo León, Alicia Villarreal cantó varias canciones tanto de su época solista como cuando era parte de Grupo Límite, y ‘Ay! Papacito’ motivó a Samuel García para salir a bailar e invitar a su esposa, quien al final no se animó.

Algunos de los seguidores de Mariana Rodríguez se preguntaron por qué se hizo a un lado cuando ya estaban ambos en medio del escenario, y ella misma respondió.

Mariana Rodríguez asegura que no sabe bailar música regional

En una dinámica de preguntas y respuestas como las que suele hacer en Instagram ‘la Chavacana mayor’ respondió a una persona que le preguntó por qué no bailó con ‘el gober’, si él se veía muy entusiasmado.

Samuel García subió al escenario para bailar en la presentación de Alicia Villarreal en Nuevo León. (Foto: Cuartoscuro)

Para esto, Mariana Rodríguez respondió que es muy penosa y le ganó el nervio en el escenario. “Tengo mucho de no bailar (…) aparte no crean que soy así como que muy hábil”, aseguró.

¿Qué sabe bailar Mariana Rodríguez?

Otra persona le preguntó precisamente si le daba pena bailar en público, y ella respondió que sí, pues además la música norteña y regional es uno de los géneros que no se le da.

En cambio, música más clásica y tranquila sí puede sin mayor problema, pues en su infancia practicó ballet, por ejemplo.

“Yo era fan del tap, y el tap no requiere mucho movimiento corporal. Bailaba tap y ballet, pero cumbias, reguetón; nada de eso”, confesó la ‘primera dama’ de Nuevo León, que en aquella dinámica contestó preguntas sobre otros temas.

(VIDEO): Así fue el momento en que Samuel García bailó con Alicia Villarreal

Hace unos días, precisamente la influencer Mariana Rodríguez subió un video a Instagram del momento en que Alicia Villarreal, expareja de Cruz Martínez, canta ‘Ay! Papacito’, uno de sus temas más famosos.

El gobernador de Nuevo León, con sombrero y todo, tomó de la mano a su esposa para jalarla al escenario y bailar, pero ella se mostró nerviosa por salir al escenario.

Después de varios segundos sí salieron al escenario y se alcanza a percibir el grito de los asistentes, pero Mariana sale penosa. Samuel García baila con mucha ‘enjundia’.

Aunque invitó a su esposa a bailar e incluso le dio una vuelta sobre el escenario, al final ella no se animó y se hizo a un lado mientras él bailaba al son de: "Mira la raza como disfruta, de seguro este ritmo sí que les gusta. Mira cómo gozan; menea, menea, solo menea así“.

Presentación de Alicia Villarreal en el Macrofest 2025

La cantante de regional mexicano se presentó en el Macrofest 2025, un evento organizado por el estado en el Parque Acero, dentro del Parque Fundidora.

Hubo un momento en el que la cantante, considera como una de las headliners del evento, aprovechó un problema con el audio para compartir un mensaje de superación personal después de la polémica con Cruz Martínez por violencia doméstica.

“Quiero aprovechar para que sepan ustedes lo que vivo públicamente en la actualidad, todos pasamos por nuevas circunstancias y estas modifican quienes somos, pero no importa lo ocurrido, sino en lo que te conviertes”.