Fans de BTS exigen que Ocesa publique los precios de conciertos; Álvarez Máynez mete a Profeco

Piden a Ocesa y Profeco claridad en la venta de boletos de BTS (Fotoarte: El Financuiero / Créditos: Cuartoscuro, AP).

El anuncio del regreso de BTS en México detonó una movilización temprana de su base de fans. A días de que inicie la preventa para los conciertos de mayo de 2026 en el Estadio GNP, el fandom ARMY México elevó la voz para pedir a Ocesa que publique con antelación los precios de los boletos, los cargos, el mapa del recinto y las condiciones completas de venta.

El llamado se difundió a través de un comunicado publicado por la cuenta de Instagram Nación ARMY México (@armynation_mx), una de las comunidades de fans más activas del grupo en el país. El mensaje reconoce la relevancia de los conciertos de BTS en México, pero subraya la necesidad de información previa para garantizar una experiencia justa desde el arranque del proceso de compra.

“Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio”, señala el texto dirigido a Ocesa.

Álvarez Máynez se suma y pide a Profeco claridad en condiciones de venta

El reclamo escaló del terreno digital al institucional. El político Jorge Álvarez Máynez, informó que presentó una solicitud formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir información anticipada y verificable sobre el proceso de venta de boletos del concierto de BTS en México.

En el escrito, Álvarez Máynez (de MC) acude “en carácter de ciudadano y persona consumidora potencial” para pedir información clara, completa y previa respecto a la comercialización de boletos, con el objetivo de que los procesos se realicen bajo condiciones de transparencia, equidad y seguridad jurídica, especialmente en eventos de alta demanda.

El antecedente: ‘La Casita’ de Bad Bunny

La exigencia de ARMY cuenta con un antecedente. En diciembre de 2025, la gira de Bad Bunny en México enfrentó una ola de críticas por la inclusión de ‘La Casita’, un escenario alterno ubicado en General B, cuya existencia y función no se detalló al momento de la venta.

Fans que pagaron boletos en General A y Pits reclamaron que una parte sustancial del show se realizara lejos del escenario principal, lo que detonó solicitudes de reembolso y llamados a la Profeco. Ocesa habilitó devoluciones para ciertas zonas como respuesta.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en otros países?

Aunque México aún no publica precios, ya existen referencias oficiales en otros mercados de la gira BTS World Tour 2026. En Corea del Sur, los boletos van desde aproximadamente 2,392 hasta 3,189 pesos mexicanos, dependiendo de la categoría, con paquetes que incluyen soundcheck.

En Japón, las entradas VIP superan los 5,000 pesos, con beneficios adicionales y esquemas de acceso restringido.

¿Cuándo es la preventa de BTS en México?

La preventa para ARMY Membership inicia el 22 y 23 de enero con registros previos en Weverse y cuentas vinculadas a Ticketma

ster, seguida de la venta general el 24 de enero.

Estas son las fechas de BTS en México: