Terrazas del Zócalo la libran, pero Regina no: ¿Por qué le cayó ‘la voladora’ de Profeco a una cantina?

Profeco implementó un operativo en negocios de CDMX y un restaurante bar fue suspendido. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA Gemini / Google Maps).

Las terrazas del Zócalo de CDMX tienen mala fama, incluso entre celebridades como Jorge Losa, quien alertó por un intento de estafa hace unos días; sin embargo, el mal historial se extiende hasta la calle Regina, famoso ‘paseo del trago’ en el Centro Histórico, donde un establecimiento fue clausurado por Profeco.

La cantina La Catrina de Regina, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, se convirtió en un restaurante reprobado por Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), la cual le colocó sellos de suspensión como parte de un operativo de verificación realizado durante el periodo vacacional de fin de año.

La acción forma parte del Operativo de verificación y vigilancia Vacacional y Turístico Diciembre 2025, que se llevó a cabo del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026. Durante ese periodo, la Profeco realizó visitas a proveedores y prestadores de servicios con el objetivo de revisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, particularmente en establecimientos con alta afluencia turística y gastronómica.

Entre los negocios sancionados por la Profeco está una cantina de Regina. (Foto: Procuraduría Federal del Consumidor)

¿Por qué Profeco suspendió a La Catrina de Regina?

En su comunicado fechado el 10 de enero de 2026, la Profeco informó que colocó seis sellos de suspensión en negocios de la Ciudad de México y dos más en establecimientos de Metepec, Estado de México, por diversos incumplimientos a la normativa vigente.

En el caso específico de La Catrina de Regina, la dependencia señaló de manera textual que el sello se colocó “por no informar términos y condiciones de la venta, y no respetar aquellos que sí exhibe”.

El establecimiento se localiza en Regina 39, Centro Histórico de la Ciudad de México, una zona con alta concentración de bares y cantinas orientadas al consumo de alimentos y bebidas alcohólicas.

La Profeco no detalló en su comunicado qué condiciones específicas fueron incumplidas, pero sí precisó que las acciones del operativo se enfocaron en verificar que los establecimientos exhibieran precios y tarifas a la vista, ofrecieran información clara y veraz, entregaran comprobantes de pago y respetaran las condiciones ofrecidas al consumidor.

¿Qué se vende en La Catrina de Regina?

La Catrina de Regina opera como cantina y restaurante en el corredor gastronómico de la calle Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su carta se enfoca en bebidas alcohólicas, cerveza de barril, coctelería preparada y alimentos de preparación rápida, con opciones individuales y en formato combo.

En bebidas, el establecimiento ofrece cerveza de barril en presentaciones de bola, litro y tritón, así como cerveza de botella nacional e importada. La carta incluye destilados como tequila, mezcal, ron, vodka, whisky, ginebra y brandy, disponibles por botella, copa o shot. También cuenta con coctelería preparada, entre la que destacan mojitos, mezcalitas, frutichelas, gomichelas, cantaritos y bebidas de un litro.

La calle Regina en Centro Histórico es famosa por sus bares. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

En alimentos, la oferta contempla tacos de pastor, bistec, pollo, longaniza y campechano, además de opciones con cortes argentinos como picaña y chistorra. El menú se complementa con hamburguesas, burritos, alambres, gringas, quesos con carne y entradas como guacamole con chicharrón y sopesitos. Asimismo, el lugar maneja combos que integran comida con tarros de cerveza de un litro.

De acuerdo con su menú más reciente en Google Maps, “todas las botellas incluyen 5 refrescos de 355 ml o 2 litros de jugo” y “el consumo de bebidas es exclusivamente con consumo de alimentos”.

Los precios reportados van desde opciones de consumo individual hasta combos diseñados para grupos, con un ticket promedio que, según opiniones de usuarios, puede variar entre 300 y más de 1,000 pesos por persona, dependiendo del consumo.

En Google Maps, La Catrina de Regina cuenta con una calificación promedio de 3.8 estrellas, basada en 469 reseñas, entre las cuales hay señalamientos como: “Si no estás atento al pago te cobran de más” o “Nunca mencionaron que solo aceptaban efectivo”.

Un tema recurrente es el cobro obligatorio de la propina, la cual es opcional por ley, según ha dicho varias veces la Profeco anteriormente. Los usuarios acusan: “la cobran sí o sí”, “me cobraron el 40% de propina“, ”se ponen agresivos si no les pagas su propina” y más.

Otros comensales refieren cargos adicionales en la cuenta y discrepancias entre los precios exhibidos y los montos cobrados. También existen reseñas positivas que destacan el ambiente, algunas bebidas y la ubicación en el Centro Histórico, lo que muestra una experiencia heterogénea entre los clientes.

Otros establecimientos suspendidos por Profeco

Además de La Catrina de Regina, la Profeco informó sobre otros negocios sancionados durante el operativo. De acuerdo con el comunicado oficial, los sellos de suspensión se colocaron por las siguientes razones:

Agencia de Automóviles GWM , alcaldía Tlalpan: no respetar precios o tarifas exhibidas.

, alcaldía Tlalpan: no respetar precios o tarifas exhibidas. Farmacia San Pablo , alcaldía Benito Juárez: no respetar precios o tarifas exhibidas.

, alcaldía Benito Juárez: no respetar precios o tarifas exhibidas. Farmacias del Ahorro , alcaldía Cuauhtémoc: no exhibir precios, tarifas o montos totales a pagar y no respetar los precios exhibidos.

, alcaldía Cuauhtémoc: no exhibir precios, tarifas o montos totales a pagar y no respetar los precios exhibidos. Estacionamiento del centro comercial Oasis Coyoacán , alcaldía Coyoacán: no comunicar términos y condiciones del servicio; y realizar cargos y redondeos sin consentimiento.

, alcaldía Coyoacán: no comunicar términos y condiciones del servicio; y realizar cargos y redondeos sin consentimiento. Servicios Gastronómicos Dux, alcaldía Azcapotzalco: comercializar productos con fecha de caducidad vencida y proporcionar información que induce a error o confusión.

En el Estado de México, específicamente en Metepec, se colocaron sellos en:

Tienda Soriana Interior Plaza Town Square : no informar ni exhibir precios.

: no informar ni exhibir precios. Nueva Wal-Mart de México Metepec: no informar ni exhibir precios.

La Profeco detalló que durante el operativo se realizaron 141 visitas de verificación, se colocaron 13,395 preciadores, se distribuyeron 3,396 Decálogos de los derechos del consumidor y se otorgaron 2,089 asesorías. Además, se efectuaron 2,480 visitas de vigilancia y se monitorearon 40,175 productos.

En su mensaje final, la dependencia reiteró su compromiso de vigilar el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios e invitó a la población a denunciar irregularidades a través del Teléfono del Consumidor y sus canales oficiales de contacto: