Jorge Losa alerta intento de estafa en restaurante bar con vista al Zócalo: ‘Si no dices nada, te la aplican’

El actor Jorge Losa denunció una terraza en donde, asegura, le hicieron cargos indebidos en su cuenta (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

Jorge Losa alertó públicamente a sus seguidores sobre un intento de estafa durante una visita a un restaurante en una terraza del Zócalo de la Ciudad de México.

A través de historias en redes sociales, el influencer narró una experiencia que calificó como “terrible”, en la que aseguró que el establecimiento no informó precios con claridad y posteriormente intentó aplicar cargos adicionales sin previo aviso.

‘Se intentan pasar de lanza’: Jorge Losa denuncia cobros irregulares en restaurante del Zócalo

En su mensaje, Losa explicó que acudió al restaurante como parte de una salida nocturna y que decidió compartir la experiencia no como promoción, sino como advertencia.

“Así como les recomiendo lugares cuando la experiencia es buena, también siento que es mi deber avisar cuando se intentan pasar de lanza”, señaló.

El actor español identificó al establecimiento como 'Los Terrazos’, ubicado —según su relato— en el último piso de una terraza con vista al Zócalo.

De acuerdo con su testimonio, uno de los principales problemas fue la falta de información clara sobre los precios, lo que derivó en una cuenta con cargos que no coincidían con lo que él y sus acompañantes habían solicitado.

“No te dicen los precios y luego te la aplican”, afirmó Losa, quien agregó que el personal intentó justificar suplementos y conceptos que calificó como “totalmente fuera de órbita, sin sentido y sin lógica”. Al cuestionar la cuenta, el restaurante reconoció errores y ofreció una disculpa, aunque el actor subrayó que la situación solo se corrigió porque él reclamó.

“Si no dices nada, te la aplican”, expresó, al advertir que los precios de algunos conceptos ni siquiera aparecían en el menú.

El ex de La Casa de los Famosos insistió en que su intención era evitar que otras personas pasaran por una experiencia similar y pidió a sus seguidores tener cuidado al visitar restaurantes de la zona.

Terrazas en el Zócalo: Una constante de intentos de estafa

La denuncia del creador Jorge Losa se suma a una larga lista de quejas públicas registradas en años recientes contra restaurantes con terraza en el Zócalo capitalino. En los últimos meses, usuarios de redes sociales han documentado cobros excesivos, propinas obligatorias y cargos no informados, particularmente en establecimientos con vista a la Plaza de la Constitución.

Uno de los casos más visibles fue el del restaurante La Terraza, señalado por consumidores por aplicar prácticas como el cobro obligatorio de hasta 20% de propina, cargos por “uso de terraza” sin aviso previo y menús sin precios claros o con impuestos no incluidos. Usuarios difundieron tickets con cuentas que rondaban entre 3 mil y 4 mil pesos, por consumos mínimos.

Las denuncias incluyeron testimonios de personas a quienes se les presentó un precio en la carta y otro distinto en la cuenta final, así como cobros adicionales que solo aparecían al momento de pagar. En algunos casos, los comensales relataron presiones del personal cuando intentaban cuestionar los montos.

¿Qué ha hecho la Profeco tras las quejas en el Zócalo?

Tras la viralización de estos casos en 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó revisiones en restaurantes del Zócalo y sus alrededores. Como resultado, se iniciaron procedimientos de infracción y se aplicaron multas y sanciones a varios establecimientos por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Entre las irregularidades detectadas por Profeco se documentaron prácticas como:

Menús sin precios o con costos distintos según el cliente.

Cobro obligatorio de propina sin consentimiento.

Cargos por uso de terraza o vista sin previo aviso.

Condicionar el acceso a consumo mínimo o compra de botellas.

Falta de claridad sobre impuestos incluidos en los precios.

Recordó que la propina no es obligatoria.

En ese contexto, Profeco reiteró que la propina es voluntaria y que ningún restaurante puede exigirla ni incluirla automáticamente en la cuenta. También subrayó que todos los precios deben exhibirse de forma clara, con impuestos incluidos, y coincidir con lo cobrado.