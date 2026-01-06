Profeco alerta por defecto de fábrica en más de 8 mil motos Suzuki; llama a revisión a dos modelos

Imagen ilustrativa. Profeco llamó a la revisión a poco más de 8 mil motos de la marca Suzuki por fallas de fábrica. (EFE)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a 8 mil 347 motocicletas de la marca Suzuki Motor, correspondientes a dos modelos distintos, por posibles fallas en el sistema de frenos y en el interruptor de arranque.

El organismo encargado de la defensa de las personas consumidoras precisó que el llamado aplica para 8 mil 170 unidades modelo GSX250/F, años 2022 a 2025, así como para otras 177 motocicletas modelo DR150, año 2026.

¿Qué problema presenta el modelo GSX250/F de Suzuki que debe ser corregido?

En un comunicado emitido este martes, la Profeco informó que la alerta sobre el primer modelo se originó tras detectar que, por una gestión inadecuada de piezas, “es posible que durante la fabricación en algunas se hayan instalado conjuntos de pinzas de freno de diferentes modelos”.

En estos casos, detalló, las pastillas de freno no hacen contacto con el disco en la posición correcta durante el frenado, “lo que reduciría la capacidad de frenado”.

Respecto al modelo DR150, año 2026, la dependencia precisó que durante el proceso de fabricación existe la posibilidad de una grieta en la caja de resina del “relé” del motor de arranque.

“Esto presenta el riesgo de que si la humedad entra por las grietas y causa corrosión en el relé, el motor no podría arrancar”, señaló.

¿Tendrá algún costo la corrección del problema en los modelos de Suzuki?

La nota indicó que, como medida correctiva, la empresa sustituirá el soporte de la pinza de freno trasero en el primer caso y, para el segundo modelo, realizará el reemplazo del conjunto del relé de arranque del motor. Ambos servicios se ofrecerán sin costo para las personas afectadas, “aun cuando la moto se encuentre fuera de la cobertura de la garantía original (dos años)”.

Además, se informó que ninguna de las alertas representa un riesgo para la integridad física del piloto. La empresa puso a disposición como medios de contacto a sus distribuidores autorizados, el número telefónico 800 178 9854, el correo electrónico servicio@suzuki.com.mx y su sitio web oficial.

Asimismo, se detalló que la campaña para la sustitución de las piezas afectadas permanecerá de manera indefinida.