¿Por qué Profeco suspendió dos hoteles de Roberto Palazuelos en Tulum?

Fueron dos los hoteles Roberto Palazuelos en los que la Profeco suspendió las actividades. (Foto: Cuartoscuro/Profeco/IAGemini)

Dos hoteles de Roberto Palazuelos fueron suspendidos por la Profeco debido a que incurrieron en diversas irregularidades que ameritaban un paro en sus actividades.

Los inmuebles se localizan en la zona de Tulum, donde el ‘Diamante Negro’ también es dueño de una taquería llamada Tacos Papi.

Entre las razones por las cuales se cerraron temporalmente los hoteles de Roberto Palazuelos fue porque “inducían en el cobro de la propina’ a los turistas y asistentes a las instalaciones de la propiedad.

Roberto Palazuelos cuenta con hoteles en la zona de Tulum. (Foto: Cuartoscuro)

La lista de irregularidades va desde el no exhibir precios de los servicios de hospedaje por noche y sus múltiples variaciones, ni tampoco los costos eran claros en el menú del restaurante, pues se exhibían en moneda extranjera (dólares) y el nombre de los platillos estaba en inglés.

En el comunicado emitido por la Profeco se expecifica que la revisión de los hoteles se hizo luego de recibir diferentes quejas de turistas y usuarios de los servicios de hospedaje en el municipio de Tulum, en Quintana Roo.

La mayoría de las quejas fueron “al respecto del incremento significativo en el precio de productos básicos y servicios turísticos”, menciona Profeco.

Esto es lo que dijo la dependencia gubernamental acerca de las razones por las cuales se suspendieron las actividades de los hoteles de Roberto Palazuelos:

No exhibían tarifas

No contaban con términos y condiciones de prestación de servicios

Inducían al pago de propina

No contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado

No se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español.

Tras el operativo, la Profeco colocó sellos por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Profeco suspendió actividades de hotel de Roberto Palazuelos por tarifas elevadas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¿Cuáles fueron los hoteles de Roberto Palazuelos que fueron suspendidos en Tulum?

Uno de los hoteles que pertenece al empresario mexicano Roberto Palazuelos es el Diamante K, uno de los establecimientos suspendidos por la Profeco.

Este es un sitio de lujo ubicado en la zona turística de las playas de Tulum, en Quintana Roo.

En una entrevista para el pódcast Entre creadores, el ‘Diamante negro’ aseguró que una de las habitaciones en sus inmuebles costaba lo de 9 en la zona de Cancún.

De acuerdo con el famoso, dentro de las instalaciones tiene dos esculturas realizadas por Salvador Dalí. Asimismo, tiene una zona que fue declarada como zona protegida y tras un juicio, logró mantener esa parte de la propiedad sin mayores complicaciones legales.

“Nosotros cuidamos muy bien el medio ambiente y la ecología (...) Es dentro de nuestro concepto de la aldea maya, es de los primeros hoteles dentro de la zona de Tulum”, explicó Roberto Palazuelos en un video de Badabun.

En los distintos jardines y áreas comunes del lugar, se muestran diferentes esculturas que hacen alusión a la cultura maya e incluso tienen piezas arqueológicas encontradas en diferentes puntos de la península.

El otro hotel suspendido por la Profeco es el Villa Pescadores, localizado también en el área de Tulum y creado bajo el concepto de “habitaciones rústicas, pero elegantes”.

El hospedaje en el lugar es a través de bungalows y cabañas repartidas muy cerca de la playa, además cuenta con sus propios restaurantes creados por Roberto Palazuelos.