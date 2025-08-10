¿Quién es la chef Susana, tía de Roberto Palazuelos que lo crio y cocinó para seis presidentes?

Susana Palazuelos es tía del 'Diamante negro' y también es una chef profesional. (Foto: Cuartoscuro/Rogelio Morales/Carlos Maruri/Imagen generada con IA Gemini)

La chef Susana Palazuelos es la tía del ‘Diamante negro’, pero al mismo tiempo es una chef mexicana profesional que cocinó para 6 presidentes y para la realeza del Reino Unido.

Susana es la figura materna del empresario Roberto Palazuelos porque el abogado sufrió el abandono de su mamá en su niñez y ella se encargó de educarlo.

No solo se dedica a la preparación de platillos, también es una empresaria y escritora de libros de gastronomía.

Susana Palazuelos es tía de Roberto Palazuelos. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Ella es Susana, chef y tía de Roberto Palazuelos

Susana es originaria de Acapulco, en 1944 y desde muy joven comenzó con el aprendizaje heredado de su familia y el primer platillo que aprendió a preparar fue el clemole, receta que compartió en una entrevista.

“Es caldo de tomate verde, con calabacitas, elote, ejotes y sazonas con cilantro, chile, cebolla y ajo, con tres tipos de carne: Res, carnero o pollo, es delicioso, se acompaña con una salsa de naranja agria, rajas de chile poblano, cebolla morada y esa se la agregas, es lo primero que aprendí a hacer porque me lo preparaba mi abuela”, para ADN 40 en 2015.

La chef mexicana estudió en Estados Unidos y en Suiza, pero cuando regresó de Europa, comenzó con la recopilación de las recetas de su familia que después integró en algunos libros.

La tía de Roberto Palazuelos, fundador de Tacos Papi en Tulum, estuvo en diferentes programas de cocina en la TV, escribe en revistas de gastronomía y es la fundadora y presidenta de la empresa Banquetes Palazuelos desde hace más de 40 años (1977).

“Me llena de satisfacción cuando presento una comida y me la aplauden, comenzó a preparar comida europea y luego metí platillos mexicanos como quesadillas (...) Se me ocurrió hacer una boda en la playa, me pone feliz que cuando llegan los turistas de otros países, les encanta la comida de aquí”, reveló en una entrevista para el canal de Martha Chapa en 2014.

De acuerdo con su página oficial, ella preparó y coordinó banquetes ofrecidos en los principales eventos en el puerto de Acapulco “entre los que destacan eventos con los últimos 6 Presidentes de la República”.

Ella es mamá de Eduardo Palazuelos, primo de Roberto y chef reconocido por ser el fundador del restaurante Zibu en Acapulco.

Fuera de la gastronomía, ella es Presidente de la Cruz Roja en Acapulco y Consejera Nacional de Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de México desde 2002.

Susana Palazuelos preparó un banquete para la reina Isabel II en 1983, en su visita a Acapulco (Foto: Cuartoscuro / EFE / Gemini AI ) (Cuartoscuro / EFE / Gemini AI)

¿Cómo fue el banquete que preparó Susana Palazuelos a la Reina Isabel II?

Además de cocinarle a distintos presidentes mexicanos, Susana Palazuelos preparó un banquete para la Reina Isabel II durante su visita a México en febrero de 1983.

El banquete contaba con platillos mexicanos originarios de la cultura culinaria de Guerrero: ““La cena se sirvió en la Plaza de Armas del Museo Histórico Fuerte de San Diego, lugar que pedí fuera habilitado para poder utilizarlo como sede del banquete”.

En el menú ofrecido a la Reina Isabel II estuvieron los siguientes platos: “Contrario a lo que todos esperaban el menú para esa noche fue muy tradicional mexicano, que incluyó picadas hechas a mano, sopa de calabacitas, flor de calabazas y langosta de Baja California que literalmente hizo que la reina se chupara los dedos", explicó en una publicación de Instagram en 2022.