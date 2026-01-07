Fernando Carrillo le fue infiel a su primera esposa el día de su boda: ‘Me sentía culpable, la amaba’

El actor Fernando Carrillo decidió contarle, a la brevedad, lo ocurrido a su esposa, con quien duró casado por varios años (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Fernando Carrillo, exnovio de Delcy Rodríguez, le fue infiel a su primera esposa, Catherine Fulop, el mismo día en que contrajeron matrimonio civil.

El actor relató la experiencia en una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante, en donde narró el contexto del episodio, su edad en ese momento y la decisión de decir la verdad de inmediato.

¿Cómo fue la infidelidad de Fernando Carrillo a su primera esposa?

Fernando Carrillo dijo que la infidelidad ocurrió la noche del matrimonio civil. Explicó que, tras la ceremonia, regresó al edificio donde vivían sus padres y se encontró con una vecina con la que existía una atracción previa.

“¿Qué hace uno a los 20 años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico?”, dijo el actor al describir el momento.

Carrillo señaló que, pese a lo ocurrido, se sintió profundamente culpable y decidió confesarlo de inmediato. Según su relato, la confesión ocurrió la noche de la boda religiosa.

“La noche de la boda por la iglesia me sentía tan culpable, tan mal, tan sucio, y la amaba profundamente”, expresó.

El actor explicó que su intención fue iniciar el matrimonio sin mentiras ni secretos. En ese contexto, planteó la confesión como un acto de transparencia.

“Vamos a comenzar de aquí en adelante una vida limpia, sin mentiras. Todo lo que tengas que decirme, dímelo ahora o calla para siempre”, recordó.

El ex de Delcy Rodríguez explicó que su relación con Catherine Fulop se desarrolló en un momento en el que ambos eran figuras visibles de la televisión. Reconoció que la decisión de casarse fue impulsiva y sin un proceso tradicional de compromiso previo.

“Nunca le di anillo de compromiso. Fue mi palabra, tu palabra, nos casamos”, señaló.

El actor relató que, con el paso del tiempo, comprendió que no tenía la madurez emocional necesaria para asumir un matrimonio a esa edad.

“Estaba loco, estaba menso… eso lo sé ahorita, no lo sabía entonces”, afirmó.

El actor venezolano indicó que, tras la confesión, Fulop decidió perdonarlo. El matrimonio se mantuvo durante cuatro años, luego de dos años de noviazgo, y concluyó posteriormente por diferencias irreconciliables.

Las parejas de Fernando Carrillo: ¿Quiénes han estado en el corazón del actor venezolano?

A lo largo de su carrera y vida personal, el actor Fernando Carrillo ha hablado públicamente de distintas relaciones sentimentales que marcaron diferentes etapas, algunas de ellas surgidas en el contexto de su trabajo como actor y otras fuera del ámbito artístico.

Catherine Fulop : actriz venezolana; se casaron en 1990 y el matrimonio duró cuatro años. Carrillo confesó que le fue infiel el mismo día de la boda civil y que se lo dijo a su esposa.

: actriz venezolana; se casaron en 1990 y el matrimonio duró cuatro años. Carrillo confesó que le fue infiel el mismo día de la boda civil y que se lo dijo a su esposa. Adela Noriega: coincidieron en la telenovela María Isabel ; el actor afirmó que se enamoró de ella y que incluso le propuso matrimonio, aunque la relación no se concretó.

; el actor afirmó que se enamoró de ella y que incluso le propuso matrimonio, aunque la relación no se concretó. Adriana Fonseca : mantuvieron una relación privada mientras trabajaban en México; la actriz declaró que terminó tras varias infidelidades.

: mantuvieron una relación privada mientras trabajaban en México; la actriz declaró que terminó tras varias infidelidades. Thalía: surgieron rumores durante Rosalinda , aunque Carrillo ha dicho que solo existió amistad.

, aunque Carrillo ha dicho que solo existió amistad. Delcy Rodríguez: política venezolana; Carrillo confirmó que fueron pareja durante tres años y la ha llamado “el amor de su vida”.

María Gabriela Rodríguez: de acuerdo con Hola, el actor tuvo una relación de dos años —que terminó en 2023— con la influencer, con quien procreó a un hijo.

Así fue la relación de Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

Carrillo confirmó que mantuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, durante tres años, antes de que ella asumiera cargos de alto perfil político en Venezuela. El actor señaló que el vínculo se desarrolló de forma estable y que, durante ese periodo, regresó a vivir a su país.

En entrevistas posteriores, Carrillo se refirió a Rodríguez como una figura central en su vida personal. La describió como “la mujer más inteligente” que ha conocido y la llamó “el gran amor de su vida”, sin profundizar en aspectos privados de la relación.

El actor explicó que fue Delcy Rodríguez quien decidió poner fin al vínculo y que mantiene respeto absoluto hacia ella. En declaraciones públicas, Carrillo ha reiterado que no hablará sobre los motivos de la ruptura y que conserva el mismo respeto hacia Catherine Fulop.