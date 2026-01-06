‘Nos vemos en 3 meses’: Rapero 6ix9ine se entrega a la policía y ‘acompañará’ a Maduro en la cárcel

El rapero Tekashi 6ix9ine celebró que va a ingresa a la misma cárcel en la que está detenido Nicolás Maduro, luego de que fue arrestado por el Ejército de EU y llevado a territorio ‘gringo’, donde se le acusa de narcoterrorismo.

El intérprete de ‘Gotti’ fue llevado e ingresado este 6 de enero en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York.

6ix9ine ingresó a este recinto por las autoridades estadounidenses debido a que violó los acuerdos de su libertad condicional, pero no hubo persecución porque él se entregó.

“Se acuerdan de que les dije que me habían arrestado, estaba en prisión con Sean ‘Diddy’ Combs y con otros políticos, creyeron que era mentira (...) Eran tipos geniales, estuve ahí con personas importantes, estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, declaró en un video compartido en Instagram.

“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió en la misma publicación, donde también celebró tener la posibilidad de conocer a Luigi Mangione, acusado por presuntamente asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de una compañía de seguros médicos estadounidense (United Healthcare).

6ix9ine fue condenado a 3 meses en prisión por violar su libertad condicional. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué detuvieron a 6ix9ine?

El cantante 6ix9ine tuvo diferentes problemas legales en el pasado, siendo el primero cuando fue acusado (y considerado culpable) por abusar sexualmente de una menor de edad y posteriormente difundir los videos del acto delictivo en internet, que le llevó una condena, pero fue liberado durante la pandemia de Covid-19.

Pero, posteriormente, se declaró culpable de posesión de drogas durante su proceso de libertad condicional, lo que le hizo pasar más tiempo en prisión y en su segunda visita a la cárcel también aceptó su responsabilidad por su participación en una pandilla.

En 2024 fue detenido por su responsabilidad en el delito de violencia doméstica luego de golpear a su novia Yailin la más viral.

A principios de 2026, nuevamente va de regreso al Metropolitan Detention Center Brooklyn, en Nueva York, porque un juez determinó que no cumplió con lo estipulado para su libertad condicional al acumular nuevos incidentes violentos y problemas legales mientras seguía bajo supervisión judicial. Es la segunda vez en poco más de un año que el rapero es condenado a prisión por la misma situación.

El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, volvió tras las rejas, por un plazo de tres meses. En el post “celebra” con sus seguidores que “lo verán en 3 meses”.

¿Qué ‘famosos’ están en la misma cárcel que Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro tuvo su primer juicio en EU, para después ser llevado al Metropolitan Detention en Nueva York, en el cual están recluidos diferentes ‘famosos’, pero no se trata de cantantes o artistas en su totalidad, también a narcotraficantes y políticos mexicanos como Genaro García Luna y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Esta es una lista:

Sean ‘Diddy’ Combs

Genaro García Luna

Ismael ‘El Mayo’ Zambada

Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’

Juan Orlando Hernández (expresidente de Honduras)

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

R. Kelly (cantante estadounidense)

Rafael Caro Quintero

Con información de EFE