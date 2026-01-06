‘El gran amor de mi vida’: Fernando Carrillo fue novio de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El actor Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, fueron novios por 3 años.

Tras la detención de Nicolás Maduro, los venezolanos quedaron en manos de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela que en el pasado tuvo una relación con el actor Fernando Carrillo. O al menos eso asegura él.

En una reciente entrevista, el actor de Rosalinda no solo defendió a Nicolás Maduro y Cilia Flores, presidente y primera combatiente de Venezuela, también reveló que fue pareja de Rodríguez.

Diversos famosos celebraron la captura de Nicolás Maduro, aunque Carrillo no tiene la misma postura e incluso discutió con algunos presentadores de TV sobre la inocencia del padre de ‘Nicolasito’.

¿Qué dijo Fernando Carillo de su relación con Delcy Rodríguez?

Durante una entrevista con Noticias Oriente, Fernando Carrillo, expareja de Thalía, aseguró que Delcy Rodríguez no cometería traición contra Nicolás Maduro (en relación con rumores de que ella fue pieza clave para el arresto del presidente venezolano), pues la conocía muy bien.

“Estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso (…) conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela (…) fue mi pareja”, sentencia el actor.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue pareja de un actor. (Pavel Golovkin/AP)

Así fue la relación del actor Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

Aunque no da muchos detalles de la relación ni menciona en qué momento de su vida ocurrió, sí asegura que esta fue estable por algunos años, y no reparó en elogios para Rodríguez.

Incluso, la describe como ‘el amor de su vida’ gracias a cualidades como sus valores e inteligencia, lo que considera importante en una pareja.

“Así es, (fuimos pareja) por tres años. Es la mujer más inteligente; hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida. A esta edad, sabiendo como actúa, como defiende a su familia, su patria, sus amigos. Tú sabes que uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras”, menciona.