Famosos celebran la captura de Nicolás Maduro: ‘¡Estoy feliz! Al fin, Trump atrapó a ese sátrapa’

La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores impactó a varias celebridades como La Divaza, Carlos Baute y Ricardo Montaner.

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela durante una acción militar que duró menos de 30 minutos. “Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, explicó Donald Trump.

Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, señaló que ambos enfrentarán cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en referencia a una acusación formal presentada desde 2020 por delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Reacciones de famosos tras la captura de Maduro

Mientras se difundían los primeros reportes sobre explosiones, sobrevuelos militares y cortes eléctricos en Caracas, figuras públicas venezolanas comenzaron a pronunciarse de forma inmediata en redes sociales.

La Divaza

El creador de contenido venezolano La Divaza, exparticipante de La Casa de los Famosos, publicó varios videos en Instagram en la madrugada: “Marica, pero qué está pasando, cayeron unas bombas, dios mío, estoy en shock (...) Me va a dar una vaina”.

Cuando se confirmó la captura del mandatario, publicó un clip mientras corría por las calles: “¡Ay, cayó Maduro! Marica, estoy feliz, me va a dar una vaina, yo no pensé estar viva para este momento".

“No sé cómo sentirme. Yo he esperado toda mi vida este maldito momento, maldita sea. ¿Cómo es posible que Maduro cayó? Tanta gente que ha muerto, tanta gente que se ha ido del país”, dijo mientras lloraba.

En el mismo video, agregó: “Ya quiero volver a Venezuela, marica, quiero ir para allá, quiero celebrar, quiero darme coñazo. ¿Y qué pasó con la maldita de Diosdado Cabello que la quiero ver muerta. Ay, no, no, no puedo, no puedo".

Carlos Baute

El cantante venezolano Carlos Baute publicó un mensaje extenso en Instagram: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma (...) Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad”.

En un video, agregó: “Señores, al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela, estamos con ustedes, bendiciones. Estaremos atentos a las noticias, les amo. Nos tocó el día, se nos hizo realidad el regalo de Navidad”.

Elyangélica González

Desde el ámbito informativo, la periodista venezolana Elyangélica González, de Univision Noticias, protagonizó una transmisión que se volvió viral al romper en llanto mientras reportaba la noticia en vivo.

“El cuerpo me tiembla por lo que está pasando”, afirmó durante el enlace, “No sé qué decirte. No sé qué decirte… el cuerpo me tiembla”.

Marjorie de Sousa

La actriz venezolana Marjorie de Sousa se mantuvo atenta a los acontecimientos ocurridos en Caracas durante la madrugada del sábado, mientras se difundían reportes sobre la operación militar estadounidense.

A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes relacionadas con la situación en su país de origen. En una de sus publicaciones, la actriz escribió un mensaje de carácter religioso dirigido a la población venezolana:“Dios, te pido por mi gente buena. Cúbrelos. Arriba mi Venezuela”.

Más tarde agregó: “¡Dios es grande! Venezuela libre. Un día llega un 3 de enero... Todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas".

Marjorie De Sousa celebró la caída de Maduro. (Foto: Captura de pantalla).

Marko

El actor e influencer venezolano Marko difundió mensajes y videos mientras se encontraba de viaje en Tokio, desde donde siguió de cerca la información que circulaba a nivel internacional: “Yo sé que están celebrando (...) Nadie entiende esta alegría que yo cargo aquí”, dijo en un video de Instagram, red donde puso como foto de perfil la escena de la captura.

Además, agregó en una historia: “Llegó tu hora de tener miedo DIOSDADO CABELLO, YA NINGÚN VENEZOLANO TE TIENE MIEDO. No se dejen joder la mente, el que está acorralado es el no el pueblo”.

Ricardo Montaner

El cantante Ricardo Montaner, quien reside en Estados Unidos, emitió un mensaje de carácter religioso a través de sus redes sociales: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine”. Más tarde agregó: “Que hermosa mañana, ehhh..!”

Carolina Sandoval ‘La Venenosa’

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, conocida como ‘La Venenosa’, compartió un video en el que reaccionó con incredulidad: “¡Júrenme que esto está pasando!”.

En el mismo video, apareció sosteniendo una bandera de Venezuela y expresó:“¡Dios mío, Cristo, arriba Venezuela libre!”.

Reacción internacional y situación en Caracas

Tras el anuncio, se registraron explosiones en distintos puntos de Caracas, sobrevuelos de aeronaves y cortes de electricidad en varias zonas. El gobierno venezolano declaró un estado de conmoción exterior y llamó a la movilización ciudadana. En algunos barrios considerados bastiones del oficialismo, grupos de personas salieron a las calles con carteles en apoyo a Maduro.

Estados Unidos emitió alertas de seguridad para sus ciudadanos en Venezuela, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió vuelos sobre el espacio aéreo venezolano y zonas cercanas debido a la actividad militar.

En el plano internacional, diversos gobiernos y figuras políticas reaccionaron al anuncio. El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su respaldo al anuncio de Trump, mientras que Cuba e Irán condenaron la operación.

Con información de EFE y AP.