Muere Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de ‘Scary Movie’: Su amiga la encontró sin vida en la cocina

Jayne Trcka fue fisicoculturista y actriz, participó en cintas como 'Scary Movie'. (Fotos: IA Gemini / Dimension Films).

La actriz y fisicoculturista Jayne Trcka, conocida por interpretar a la profesora de educación física Miss Mann en la película Scary Movie (2000), murió a los 62 años.

El fallecimiento de la fisicoculturista ocurrió el 12 de diciembre, pero fue confirmado hasta este lunes.

¿Qué le pasó a Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’? Esto sabemos

Representantes de la Oficina del Médico Forense de San Diego (citados por Entertainment Weekly) confirmaron la muerte de Jayne Trcka, sin divulgar la causa debido a que el expediente sigue abierto.

De acuerdo con TMZ, una amiga de la actriz intentó contactarla en varias ocasiones sin éxito; al acudir a su domicilio en San Diego, la encontró inconsciente en la cocina. Tras llamar al 911, paramédicos acudieron al lugar y la declararon muerta.

El hijo de Trcka señaló a dicho medio que no tenía conocimiento de alguna enfermedad o condición médica previa que pudiera explicar su deceso.

En declaraciones recogidas por The U.S. Sun, un portavoz del médico forense indicó: “Hubo un trauma en el cuerpo, pero no podríamos indicar la causa de la muerte en este momento”.

¿Quién fue Jayne Trcka?

Jayne Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota (Estados Unidos), practicó gimnasia y otros deportes durante su etapa escolar. Tras mudarse al sur de California en 1986, comenzó a entrenar con pesas y, apenas dos años después, ya competía en certámenes de fisicoculturismo.

Durante los años 80, fue una figura constante en competencias, etapa considerada por Daily Mail como un periodo de auge del fisicoculturismo. En 1997 ganó el Campeonato Estatal de California a los 34 años; posteriormente obtuvo el primer lugar en los Junior Nationals de 1998 y volvió a colocarse en primer sitio en competencias en 2004.

Además, logró clasificaciones dentro del top 10 en más de 20 torneos y apareció en revistas especializadas como Flex, MuscleMag International, Women’s Physique World, Iron Man y Fighting Females. Luego, comenzó a hacer audiciones e hizo carrera en las pantallas.

Películas y proyectos de Jayne Trcka

Scary Movie, película de terror y comedia estrenada en el 2000, marcó el debut actoral de Jayne Trcka. En la cinta, protagonizada por Anna Faris, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Carmen Electra y Shannon Elizabeth, interpretó a Miss Mann, la profesora de gimnasia de la ficticia B. A. Corpse High School.

Este fue su único papel dentro de la franquicia, que posteriormente lanzó secuelas en 2001, 2003, 2006 y 2013, además de una sexta entrega programada para junio de 2026.

Tras Scary Movie, Trcka amplió su carrera en cine y televisión, participó en producciones como The Black Magic (2002), Nudity Required (2003), The Interplanetary Surplus Male and Amazon Women of Outer Space (2003) y Cattle Call (2006).

En televisión, apareció como ella misma en The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?

También tuvo participaciones en Tim and Eric Awesome Show, Great Job! y The New Big Ball with Neil Hamburger. En 2010, formó parte del videoclip ‘Telephone’, de Lady Gaga y Beyoncé, donde interpretó a una guardia que escolta al personaje de la cantante.

Trcka en el videoclip Telephone, de Lady Gaga. (Foto: Captura de pantalla / YouTube).

Según IMDb, Trcka también apareció en The Bad Batch (2016), aunque sin acreditación, y en la serie Hot Package (2015).

Jayne Trcka trabajó como agente inmobiliaria en California en años recientes, su nombre figuraba en el sitio web de una agencia de San Diego.

En una entrevista de 2003 con Bodybuilding.com, Trcka declaró que estaba muy contenta con su carrera: “A veces me asombra dónde estoy y cómo me ha ido después de tomar ciertos caminos. Aunque siento que he tomado los caminos correctos, con solo algunos pequeños tropiezos en el camino... que, por supuesto, fueron un desafío y me hicieron una persona más fuerte hoy”.