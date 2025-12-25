Oona, actriz de ‘Avatar’ y nieta de Chaplin, pensó en cambiar su apellido: ‘Sentía que no lo merecía’

Charlie Chaplin fue uno de los máximos exponentes del cine mudo, sin embargo, Oona no lo conoció en vida. (Foto: Oscar González Fuentes/Shutterstock/ Wiki Commons)

Avatar: Fuego y cenizas fue uno de los estrenos más esperados de diciembre y uno de los personajes con más fuerza es Varang, una líder que carga con una herida profunda, quien es interpretada por la actriz Oona Chaplin.

Si su apellido te suena familiar es debido a que ella es la nieta del actor Charlie Chaplin, uno de los máximos exponentes del cine mudo, y con quien la protagonista de la cinta de James Cameron es vinculada de inmediato.

Aunque portar el nombre del legendario actor británico podría ser un beneficio para Oona, no ha sido sencillo ser relacionada de inmediato con él e incluso llegó a considerar la opción de cambiar su apellido.

¿Por qué Oona no quería el apellido ‘Chaplin’ en su nombre?

La también actriz de Game of Thrones brindó una entrevista con The Sunday Times en donde compartió que ser relacionada con su abuelo es complicado, debido a que en ocasiones ella se ha cuestionado si obtiene sus papeles por su talento o por la relación con Charlie.

Estas dudas la llevaron a creer que no tenía lo necesario para estar en ciertas producciones: “por venir de una familia como la mía, con mi madre y mi abuelo, a veces sentía que no me lo merecía”, agregó para el diario El País.

En especial, debido a que está convencida de que ha obtenido algunos papeles por la relación que tiene con el protagonista de Tiempos Modernos, según dijo en la conversación con The Sunday Times.

“Sé que se me han abierto puertas que posiblemente no se habrían abierto si no hubiera estado asociada con este hombre brillante. Sin duda, es difícil sentirse indigna del lugar que ocupas”, dijo.

Oona Chaplin explicó que ahora ya no ve sus éxitos desde la culpa, sino que desde el agradecimiento. (Foto: Shutterstock)

Es por este motivo que consideró la idea de quitar Chaplin de su apellido; no obstante, decidió dejar de sentirse culpable por los papeles que conseguía y en lugar de ello agradecerlos.

“Considero que mantener mi nombre es una extensión del legado de mi abuelo, el ícono del cine mudo, que falleció en 1977 antes de que yo naciera”, comentó, además, explicó que no tiene por qué compararse con él.

Oona también entendió que sentirse merecedora o no, depende de ella: “Me liberé cuando entendí que lo único que podemos hacer es agradecer las oportunidades y hacerlo lo mejor posible”, agregó para El País.

Con esto resuelto, la actriz ahora ve su relación con su abuelo diferente: “Si mi único propósito en este mundo es que la gente diga: ‘Oh, la nieta de Charlie Chaplin’, y lo busquen en Google y vean una película suya, entonces estoy feliz porque él es un genio”, agregó para The Times.

¿Cómo obtuvo Oona Chaplin su papel en ‘Avatar: Fuego y ceniza’?

El casting para la nueva película de Avatar comenzó desde el 2017, cuando Oona Chaplin presentó su audición. Al respecto, James Cameron ha explicado que seleccionó a la actriz de Black Mirror por su talento.

No sabía quién era. No creo que hubiera hecho ‘Juego de Tronos’ todavía, o al menos yo no la había visto. Ni siquiera sabía que era la nieta de Charlie Chaplin”, comentó el director de Titanic en el pódcast Filmmaker Toolkit.

'Avatar: Fuego y ceniza' se estrenó el 18 de diciembre en México. (Foto: prensa.disneylatino.com)

Además, explicó que la selección de Oona fue como cualquier otra, ya que por el papel estaban compitiendo otras tres actrices, quienes son reconocidas en la industria cinematográfica.

“Había otras tres actrices con las que quería trabajar. Eran estrellas de cine. Eran fantásticas. Pero Chaplin tenía algo completamente arraigado”, dijo en declaraciones retomadas por Rotten Tomatoes.

Oona cautivó al director por la forma en la que entendió el papel de Varang, así como el enorme dolor que sentía y que la lleva actuar como una villana en Avatar: Fuego y ceniza, por lo cual finalmente ella se quedó con el papel.