Vanessa Guzmán se retira del fisicoculturismo: ‘Mi cuerpo me lo pide, mi nieta merece una abuela sana’

La exreina de belleza, actriz y fisicoculturista Vanessa Guzmán anunció su retiro temporal de la disciplina en la que trabajó por más de 4 años, aunque el motivo no es precisamente por gusto.

Guzmán, actriz de la telenovela Atrévete a soñar, con Danna y Violeta Isfel, ganó el título de Nuestra Belleza México en 1995 y el sexto lugar en el certamen Miss Universo 1996. Luego, desarrolló una exitosa carrera como actriz en telenovelas como Amor mío, Alborada, Entre el amor y el odio y Aventuras en el tiempo.

En julio de 2024, Vanessa participó en la competencia de 'Atlanta Pro Supershow' donde logro el 5.º lugar en 'Masters'. (Foto: Especial / Instagram: @vanessaguzmann)

¿Por qué Vanessa Guzmán abandona el fisicoculturismo?

En un video publicado en Instagram este 28 de mayo, Vanessa Guzmán explica que su retiro del fisicoculturismo es por una lesión en la cadera.

Actualmente, ella está en tratamiento con péptidos bajo la supervisión del doctor William Arroyo, y es consciente de que será un proceso largo: “La parte difícil no es tanto la lesión o ver si voy a necesitar cirugía, es el hecho de tomar una decisión muy, muy fuerte: no competir. No hay competencias este año, pongo en pausa el fisicoculturismo. La salud para mí es lo más importante y predicar con el ejemplo, ante mis hijos que son atletas también”.

La exreina de belleza comienza así un nuevo ciclo en su vida lejos de los concursos de fisicoculturismo: “Me llenó de satisfacción, de gusto, de gratitud, de muchas cosas que han llegado a lo largo de estos 4 años de competencia, pero hay otros aspectos, otras cosas en mí; como mujer, como madre, como artista, como actriz”.

Vanessa firmó un contrato con la agencia de suplementos 'Evogen Nutrition' para promocionarla en competencias y redes sociales. (Foto: Especial / Instagram: @vanessaguzmann)

De acuerdo con la actriz, ahora se enfocará en otros aspectos de su vida: “Mi hermosa nieta merece tener una abuela sana, una abuela entera, una abuela que pueda correr, jugar, subir y bajar escaleras y darle lo mejor de esta etapa”.

Para finalizar Vanessa Guzmán, que desayuna clara de huevo con avena para mantenerse saludable, expresó que esto es solo una transición en su vida, se siente tranquila porque está en buenas manos.

“Sé que me voy a recuperar muy pronto, pero esa pausa es necesaria, mi cuerpo me lo pide, profesionalmente también me lo merezco y pues en y que vengan muchas cosas más y pendientes de todo lo que va a hacer mi tratamiento”, agregó en su mensaje.

Vanessa Guzmán empezó en el fisicoculturismo hace 4 años, pero desde su participación en Miss Universo 1996, hace ejercicio. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo llegó Vanessa Guzmán al fisicoculturismo?

Vanessa Guzmán sorprendió a muchos cuando en 2021 se adentró en el deporte del fisicoculturismo gracias a la pandemia por COVID-19 y su curiosidad de conocer los procesos detrás de una preparación para competir.

“Empecé y a mitad del camino le dije a mi preparador: ‘¿Sabes qué, y si compito?’. Ya cuando vi que estaba llegando al objetivo dije: ‘Bueno, nada pierdo con probar’. Novela no había en ese momento, todo se había pospuesto, entonces (me animé)“, compartió en una entrevista con el programa De Primera Mano.

Guzmán destacó gracias a su disciplina, con la cual ganó varias medallas en competencias profesionales de este deporte.

En Instagram, Vanessa cuenta con más de 850 mil seguidores. (Foto: Especial / Instagram: @vanessaguzmann)

Vanessa compitió en varias categorías del fisicoculturismo, destacó en especial en la modalidad ‘Bikini’, con la que obtuvo su carnet de IFBB Pro en 2021, tras ganar un primer lugar en el NPC North America Championship en 2021.