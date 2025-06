Claras de huevo y avena: El desayuno ganador de Vanessa Guzmán, exfisicoculturista

‘Cielos, qué maciza’: La actriz Vanessa Guzmán compartió el régimen alimenticio que mantenía antes de su rutina del gimnasio de manera cotidiana.

La exfisicoculturista comenzó con este estilo de vida en 2020, cuando compartió detalles de sus actividades físicas, suplementos alimenticios y su dieta en su canal de YouTube.

Y entre todos los temas, ella platicó acerca del desayuno que consume diariamiente antes de iniciar con sus entrenamientos, donde las claras de huevo son protagonistas.

Vanessa Guzmán se dedicó a competencias de fisicoculturismo. (Foto: Instagram @vanessaguzmann)

¿Qué alimentos consume Vanessa Guzmán en el desayuno?

Vanessa Guzmán, fisicoculturista retirada temporalmente, publicó un video en octubre de 2020 en su canal de YouTube donde explicó los detalles de su desayuno.

Ella consume su primer alimento del día antes de las 7 am para iniciar con la rutina de ejercicio “lo más temprano posible” y la comida con la cual rompe el ayuno son las claras de huevo.

“Comienzo mis entrenamientos en el gimnasio a las 8 de la mañana y mi primer alimento son 220 gramos de clara de huevo, yo me adapté a comprarla separadas para no batirlas, equivale a una taza en promedio y como buena mexicana le pongo sabor para quitarle lo insípido”, explicó en el material audiovisual.

La protagonista de la telenovela Atrévete a soñar no utiliza aceite para cocinar, además le añade un huevo extra sin quitarle la yema, para complementar consume dos panes tostados o dos tortillas de maíz.

Vanessa Guzmán es una actriz y exfisicoculturista. (Foto: Instagram @vanessaguzmann)

“Tengo derecho a dos piezas de pan tostado o dos tortillas, 40 minutos después de terminar mi rutina de ejercicio, me como un snack”.

La bebida con la cual acompaña su desayuno es una taza de café negro sin azúcar porque no la consume. Ella aumentó los detalles de la dieta en una entrevista que dio para el programa La mesa caliente en 2023, donde añadió avena a su primera comida del día: “Son 4 claras, 200 gramos de avena pesadas en crudo”.

Respecto a las siguientes comidas, la exfisicoculturista Vanessa Guzmán come verduras y alimentos ricos en proteína: “150 gramos de cualquier proteína y 150 de vegetales, segunda comida, otra vez lo mismo, la gente cree que te matas de hambre, pero no es así“.

La dieta la acompaña con suplementos alimenticios como cápsulas de vitamina C y vitamina E en presentaciones de 500 miligramos, algo fundamental para ella porque algunos alimentos los dejó de comer: “Mucha gente le tiene miedo a los suplementos y vitaminas, esto es porque así obtengo lo necesario sin necesidad de comer más cosas, es muy importante estar suplementado”, dijo en el video que compartió en YouTube.

Vanessa Guzmán añadió avena a su desayuno. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué Vanessa Guzmán se retiró de las competencias de fisicoculturismo?

Vanessa Guzmán, ganadora del certamen Nuestra Belleza México 1995 y sexto lugar en Miss Universo 1996, sufrió una lesión en la cadera en el pasado mayo.

Su retiro de las competencias de fisicoculturismo se debe al sometimiento a un tratamiento médico para recuperarse de los problemas físicos.

“La parte difícil no es tanto la lesión o ver si voy a necesitar cirugía, es el hecho de tomar una decisión muy, muy fuerte acerca de no competir (...) Sé que me voy a recuperar muy pronto, pero esa pausa es necesaria, mi cuerpo me lo pide, profesionalmente también me lo merezco”, explicó en un post en su cuenta de Instagram.