Muere estrella de Netflix y fisicoculturista: Libró accidente automovilístico y falleció en gimnasio

¿Fue una muerte súbita? Vittorio Pirbarazi, actor de series policiacas de Netflix, se desvaneció mientras hacía ejercicio en el gimnasio.

El director Said Ibrahim, amigo del fisicoculturista que murió a los 44 años, compartió que Pirbarazi estaba en una caminadora cuando se cayó.

Personas en el lugar intentaron auxiliarlo, pero ser confirmó el fallecimiento el pasado 2 de abril de 2025, a unos meses de que el actor sufriera un accidente automovilístico “grave”.

Vittorio Pirbazari era un fisicoculturista. (Foto: Instagram @vito_vittorio)

¿De qué murió Vittorio Pirbarazi? Esto sabemos

Por el momento, las autoridades de Berlín no compartieron los resultados de la autopsia del actor de la película Haps, crime doesn’t pay.

Sin embargo, fuer el medio alemán Bild, quien reveló que la muerte del fisicoculturista fue a consecuencia de un ataque al corazón.

Ibrahim también contó que esta pudiera ser una de las causas probables del deceso de su amigo, pero no lo confirmó.

Vittorio Pirbazari murió mientras hacía ejercicio. (Foto: Instagram @vito_vittorio)

¿Quién era Vittorio Pirbarazi, actor de Netflix que murió a los 44 años?

Aunque Vittorio Pirbarazi vivía en Berlín, Alemania, él nació en 1981 en Teherán, Irán.

Además de dedicarse a la actuación, también era un influencer de fitness que promovía una vida sin consumir carne ni productos de origen animal.

“He sido vegetariano durante los últimos 4 años y vegano casi por dos más, pero no me arrepiento de ya no poder carne, es algo que cada quien decide por sí mismo, eso sí, no es fácil comer, principalmente cuando llevad una dieta, luego tratan de engañarte”.

El actor de la serie Perros de Berlín, de Netflix, tuvo un accidente automovilístico que le ocasionó heridas en las vértebras y las piernas que lo alejaron de los gimnasios por alrededor de 3 meses.

En su cuenta de Instagram, con casi 100 mil seguidores, compartía su estilo de vida, sus viajes y algunas escenas de grabaciones de las películas y producciones televisivas donde participaba.

Vittorio Pirbazari actuó en 'Perros de Berlín', serie de Netflix. . (Foto: Instagram @vito_vittorio)

Vittorio Pirbarazi compartió una foto donde aseguró que regresaba al gimnasio luego del tiempo alejado del ejercicio, esto lo hizo 4 días antes de su muerte.

“Estoy feliz de volver al gimnasio, pondré toda la atención en el cardio y mis piernas porque todavía no están totalmente curadas, pero me lo tomo despacio y con calma”, escribió.

Entre las películas y series más conocidas donde trabajó el actor de Netflix son las siguientes, de acuerdo con IMDB: