Muere la locutora Patty Alvarado, voz del conmutador de CFE y Soriana: ‘Una voz inconfundible, dejó huella’

Patty Alvarado murió a los 65 años tras un complicado tipo de cáncer; ella fue una reconocida locutora mexicana de programas de radio y comercial con alrededor de cuatro décadas de trayectoria.

La muerte de la locutora fue confirmada por la estación Génesis, que a través de Facebook anunció este sábado: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida Patty Alvarado, una voz inconfundible que dejó huella en la radio y en nuestros corazones. Su talento, carisma y profesionalismo hicieron de Génesis 98.1 FM un espacio lleno de vida y emoción”.

En su mensaje, la empresa destacó su carrera en el medio: “Hoy nos despedimos con gratitud y cariño, recordando su legado y la alegría que nos regaló a través del micrófono. Que descanse en paz y que su voz siga resonando en nuestros recuerdos por siempre. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad radiofónica que tuvo el privilegio de conocerla. Hasta siempre, Patty. Tu voz será eterna”.

Patty Alvarado es recordada por su voz, por ejemplo, en CFE. (Foto: Facebook / Patty Alvarado).

¿Qué le pasó a la locutora Patty Alvarado?

No se ha confirmado la causa de fallecimiento de Patty Alvarado, sin embargo, hace dos años fue diagnosticada con cáncer de endometrio en tercera etapa, habían pasado solo seis meses de la muerte de su esposo por cáncer de próstata en estado avanzado.

“No tuve tiempo de hacer ese luto porque me diagnostican a mí con cáncer de endometrio”, explicó la locutora en el programa de YouTube de Maru Lozano Llamas el pasado febrero, “ha sido una batallita un poco de subida, no ha sido fácil, no me siento sola, ni me siento como que no voy a poder, he sacado fuerza de donde sea, mi motor es Néstor, mi hijo”.

Patty Alvarado era la voz de Soriana. (Foto: Facebook / Patty Alvarado).

La locutora tuvo una cirugía en la cual le extrajeron el tumor, el cual no era uno cualquiera, sino uno seroso, el cual solo ocurre en el 15% de los casos y tiene la particularidad de que suele viajar y alojarse en otras partes del cuerpo, en su caso se fue al hígado, por lo que recibió quimioterapias.

La semana pasada, Patty estuvo hospitalizada tres días y publicó en Instagram que había recibido una donación de plaquetas directas tras la cual fue dada de alta: “Ahora a reponerme mientras mi organismo reacciona, porque aún traigo complicada la fuerza y saturación de oxígeno”.

¿Quién fue Patty Alvarado?

Patty Alvarado nació en Monterrey, Nuevo León y estudió en la Facultad de Comunicación Social y Humanidades de la Universidad Regiomontana (URRE) al lado de personalidades como Adal Ramones; se convirtió en una famosa voz de la radio y comerciales.

En su trayectoria comercial, es recordada por ser la voz del contestador de CFE, anuncios de Soriana, Pinturas Berel, Jafra, Magnicharters, Pastelería Lety, Banca Afirme y más.

Trabajó en programas como Complacencias (Génesis 98.1 FM), Contacto (EXA) y en Contigo (FM Globo). También colaboró con MVS, Imagen y Televisa Monterrey.

Patty recordó en la entrevista con Maru Lozano que en la década de los 90 un chico llamado Javier siempre le pedía canciones tristes y un día le dijo “yo los estoy escuchando aquí en el CERESO Apodaca... yo rento un radio para oírte, lavo ropa y hago mandados para escucharte todos los días... Es una felicidad que me dura todo el día, hablarte”.

La locutora logró transmitir desde la cárcel un programa donde los presos mandaron saludos a sus familias. Javier luego cumplió su condena y esa experiencia le mostró a Patty el poder de la radio.