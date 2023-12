¿Sí se pelearon? Poncho de Nigris explica su ‘pleito’ con Adal Ramones en Monterrey

Poncho de Nigris y Adal Ramones protagonizaron una discusión en el aeropuerto de Monterrey el pasado 12 de diciembre. Fue a través de un video captado por una usuaria en el que se observa al influencer y conductor en una exaltada conversación.

Durante la interacción, Adal Ramones le pone la mano en el pecho a de Nigris, sin embargo este se la retira de manera brusca mientras lo señala con el dedo índice.

Los reclamos continúan sin que una de las dos partes pretenda conciliar; no obstante, quien tiene intenciones de alejarse es Adal, quien en varias ocasiones toma la manija de su maleta con cierta intención de irse.

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Adal Ramones?

Mientras abordaba un avión con destino a Monterrey, Poncho de Nigris compartió una story en la que documenta que se había encontrado con el exconductor de Otro Rollo.

“No saben a quién me encontré después de todo lo que ha pasado, pero no me ha visto el wey. Llegando a Monterrey lo voy a agarrar. ¿Quién es?”, preguntó a sus seguidores.

No fue hasta varias horas después cuando el exparticipante de La Casa de los Famosos México narró lo sucedido con Adal Ramones.

De Nigris relató que cuando desembarcaron del vuelo esperó a Adal y, pese a que notó que alguien iba por él, lo increpó.

“Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy”, detalló.

Poncho de Nigris es un actor e influencer que cobró fama a principios de la década de los 2000. (Foto: Instagram / @ponchodenigris)

De acuerdo con la versión de Poncho, el conductor le dijo que ya había pasado mucho tiempo de ese asunto; sin embargo de Nigris no paró.

“No te hagas pen...o, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”, le reclamó.

Según Poncho, Adal intentó justificarse con las maneras en las que se manejaban las cosas en el mundo de los espectáculos: “Fue cuando me puso el dedo aquí (pecho) y se la quité... se puso picudito”, señaló.

Sin embargo, señala que pese al nivel en el que estaba escalando la conversación y los ánimos, decidió no llegar ‘a los golpes’ porque ya estaban grandes para “dar show” en pleno aeropuerto.

“Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito”, señaló

Poncho comentó en su video que su intención era confrontar los comentarios que Adal había hecho en el pasado y “decírselo en la cara”.

Al final de sus clips, el influencer señaló que supuestamente Ramones lo había entendido y se mostró tranquilo pese a que alguien de los acompañantes del conductor lo hubiera grabado mientras hablaban.

Adal Ramones actualmente hace actuación en teatro. (Foto: Instagram @adalramones)

¿Por qué Poncho de Nigris hizo reclamos a Adal Ramones?

De Nigris contó en el podcast del comediante Sergio Mejorado los antecedentes poco afortunados que tuvo con Adal Ramones en el pasado.

Según Poncho, el exconductor de Otro Rollo habló mal de él: “Era una guerra por todos lados y yo aguantando como los grandes”, recordó.

Asimismo señaló en esa entrevista, a principios de 2023, desde hacía muchos años no veía en persona al comediante, sin embargo sí había escuchado todas las cosas que Ramones dijo en un video.

Tras la difusión del video donde Poncho de Nigris confronta a Adal Ramones, el actor compartió en Instagram la versión de los hechos, admitiendo que inicialmente consideró burlarse al ver la reacción de Adal. pic.twitter.com/M34Ouah2i6 — EF SoftNews (@EF_SoftNews) December 13, 2023

“Hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver, nunca lo he visto, espero no verlo”, contó.

Asimismo señaló que la entrevista que le hicieron en Otro Rollo, después de su salida de Big Brother, la interacción de Adal fue muy hostil: “Siempre tratándose de burlar, siempre minimizando”, destacó el regiomontano.

De Nigris nuevamente cobró relevancia en el ojo público tras su participación en La Casa de Los Famosos, reality show en el que Wendy Guevara fue la ganadora de los 4 millones de pesos el pasado 13 de agosto.