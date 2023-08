‘La Casa de los Famosos México’: ¿Cuál es el nivel de estudios que tienen los finalistas?

La Casa de los Famosos México, el reality que ‘se robó' las miradas del público en los últimos dos meses, está a punto de terminar, pues este domingo se conocerá al ganador de los 4 millones de pesos.

Esta semana se definieron a los cinco finalistas, todos del ‘team infierno’, y también se dio a conocer que el viernes habría una gala para eliminar a uno más, al que decidieron llamar quinto finalista. Quien salió fue Emilio Osorio, el más pequeño de los integrantes.

En la casa todavía quedan cuatro concursantes, y todos esperan hacerse acreedores del premio final; no obstante se espera que haya más sorpresas para los demás finalistas. Quienes siguen en competencia son:

A lo largo de las semanas que llevan encerrados en la casa, cada uno de ellos ha compartido algunos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo relaciones, familia e historia de vida.

La gran final de 'La Casa de los Famosos México' será este 13 de agosto. (Facebook / @LaCasaFamososMx)

También han llegado a comentar sobre los inicios de sus trayectorias profesionales e historia académica. Si quieres conocer más a fondo a los finalistas de La Casa de los Famosos México, te compartimos hasta qué grado de estudios llegaron.

¿Hasta dónde estudió Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer que saltó a la fama gracias a un video viral en 2017 que protagonizó con su amiga Paolita Suárez y al que llamaron en Internet ‘Las Perdidas’, apodo que adoptaron.

En una de las transmisiones de La Casa de los Famosos México, la joven que este 12 de agosto cumplió 30 años, compartió con Apio Quijano que únicamente terminó la primaria, pues hubo ciertos momentos complicados en su vida que le impidieron avanzar.

“Primero perdí porque me atropelló una camioneta (…) duré seis meses en el seguro (…) perdí el kinder y primero de primaria”, dijo al inicio de su relato. Después, compartió que salió en quinto grado. “Estuve 22 días en primero de secundaria y me salí, pues ya sabes, me ‘buleaban’ por jota (...) me tenía que pelear siempre, y mejor ya no estudié, por eso no sé muchas cosas”, dijo en aquella ocasión.

Wendy Guevara es la participante favorita de 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Nicola Porcella: ¿Hasta qué grado estudió?

A diferencia de Wendy, Nicola Porcella, el único finalista extranjero del reality show, intentó estudiar varias carreras, aunque no terminó ninguna. Sin embargo, sí hay una que destaca entre las otras por el compromiso que mostró con ella: Aviación.

En una entrevista con el programa peruano Estás en todas, Nicola compartió que estudió por un periodo corto de tiempo Administración, Administración Hotelera, Comunicaciones, Derecho, Negocios Internacionales y Aviación.

Esta última la dejó inconclusa, primero, por el nacimiento de su hijo, y aunque quiso retomarla en 2021, no pudo por un compromiso de trabajo, pues tenía que ausentarse de su país.

Nicola Porcella no concluyó ninguna de sus licenciaturas. (Foto: Instagram @nicolaporcella12)

¿Qué estudió Sergio Mayer?

‘El Tata’, apodo que le asignaron a Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México, inició su trayectoria dentro de la actuación, música y farándula mexicana desde muy joven, aunque esto no le impidió estudiar una carrera universitaria.

De acuerdo con la ficha curricular disponible en el sitio de la Cámara de Diputados, Mayer Bretón, quien también ocupó cargos públicos hace algunos años, estudió la licenciatura en Administración de Empresas.

Sergio Mayer también tiene carrera dentro de la política. (Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales)

Poncho de Nigris: ¿Cuál es su grado de estudios?

Al igual que Sergio Mayer, Poncho de Nigris saltó a la fama desde muy joven en Big Brother, programa similar a La Casa de los Famosos México, donde actualmente es uno de los finalistas.

De hecho, el originario de Monterrey, Nuevo León también estudió lo mismo que Sergio, con quien compartió elenco en Solo Para Mujeres.

Poncho de Nigris estudió Administración de Empresas en la Universidad Regiomontana, por lo que no sorprende que actualmente sea un reconocido empresario.